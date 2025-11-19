Eski eşine 'uzayda ilk suçu işledi' suçlamasında bulundu! İftirası başını yaktı

ABD'de eskiden Hava Kuvvetleri istihbarat görevlisi olarak çalışan Summer Worden, astronot olan eşi Anne McClain'in 'uzayda ilk suç işleyen kişi' olduğuna dair ilginç bir suçlamada bulundu. O dönem eşiyle boşanma sürecinde olan Worden'ın iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

HAPİS VE PARA CEZASI GÜNDEMDE

ABD Teksas Güney Bölgesi Savcılığı, eski istihbarat görevlisi Worden'ın eski eşi McClain'e iftira atması nedeniyle beş yıla varan hapis cezası ve 250 bin para cezası alabileceğini açıkladı.

Worden'ın iddiası, McClain'in 2019 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli olduğu esnada kendi banka hesabına izinsiz girdiği yönündeydi. Bu suçlama hem NASA hem de Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) soruşturma başlatmasına neden oldu.

İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Worden'ın hesabı 2018'de kendisinin açtığı, o dönem eşi olan astronot McClain'in de 2019 Ocak ayına kadar hesaba erişim hakkının olduğu anlaşıldı. Ayrıca Worden'ın Ocak 2019'da hesap bilgilerini değiştirmeden önce McClain'le hesap bilgilerini paylaştığı, giriş bilgilerini kendi isteğiyle verdiğini gösteren kanıtlar bulundu.

New York Post'un haberine göre, suçlamaların yöneltildiği dönemde çiftin zorlu bir ayrılık sürecinde olduğu ve velayet mücadelesi verdiği ortaya çıktı. İkili, Ocak 2020'de boşandı.