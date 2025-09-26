Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

e-YDS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek

e-YDS sınavı 27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından e-YDS sınavının saat kaçta başlayacağı ve biteceği açıklandı. Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, 47 salonda gerçekleştirilecek.

e-YDS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek
Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı () Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan 47 salonda gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak olan binlerce aday tarafından e-YDS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor merak ediliyor. ÖSYM e-YDS kılavuzunu yayınladı.

E-YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2025?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre e-YDS, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. Adayların en geç saat 13.30'da sınav salonlarında olması gerekiyor. Saat 13.30'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacaklar.

E-YDS SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025?

e-YDS sınavında adaylara 80 soru sorulacak. Adayların 80 soruyu cevaplamak için 180 dakika süreleri olacak. Sınav saat 16.45'te ise sona erecek. Sınavın ardından soruların yüzde 10'u ÖSYM tarafından yayımlanacak.

e-YDS ise 28 Eylül 2025 Pazar günü açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Sınavdan sonra soruların ise yüzde 10'u ÖSYM'nin

