Edirnespor - Somaspor maçı neden yarıda kaldı, durdu? Maç iptal mi oldu?

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün oynanması planlanan Edirnespor Somaspor maçı yarıda kaldı. Taraftarlar maçın durma nedenini merak ederken Somaspor, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

EDİRNESPOR - SOMASPOR MAÇI NEDEN YARIDA KALDI, DURDU?

Somaspor, X hesabından "BİLGİLENDİRME Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda oynanması planlanan Edirnespor - Somaspor karşılaşması başlama vuruşu ile başladıktan sonra 6. dakikadan sonra Edirnespor’un sahadan çekilmesiyle birlikte maç tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

Edirnespor maça 9 lisanslı futbolcusu ile çıkabilirken sahaya eksik kadro ile çıkması dikkat çekmişti. Maçta oyuncu sakatlığı sonrasında 3 oyuncunun da sakatlık yaşaması üzerine maç 6. dakikada tatil edildi.

EDİRNESPOR SOMASPOR MAÇI İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

Edirnespor'un eksik kadro ile maça çıkmasının ardından maçta sakatlık yaşandı. Sakatlığın ardından kişi sayısı daha da azalırken, Hakem Hakan Ülker maçı tatil etme kararı aldı.