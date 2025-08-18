Edson Alvarez Fenerbahçe’ye gelecek mi? Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde, Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Edson Alvarez var.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için Edson Alvarez ile resmi temaslara başladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre sarı-lacivertli kulüp, Alvarez için devreye girerken Ajax ve iki Avrupa ekibinin de oyuncuya ilgi gösterdiği öğrenildi.

27 yaşındaki Alvarez, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev yaptı. Orta sahadaki istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Meksikalı futbolcu, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı. Henüz transfer kararını vermeyen Alvarez’in gelen teklifleri değerlendirdiği ve yakın zamanda geleceği hakkında net bir adım atmasının beklendiği kaydedildi.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin gündemine aldığı Edson Alvarez, özellikle defansif orta sahada sergilediği mücadeleci oyun tarzıyla tanınıyor. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu için ilk teması gerçekleştirdiği, görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Oyuncunun geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Alvarez için yalnızca Fenerbahçe değil, eski kulübü Ajax ve iki farklı Avrupa ekibinin daha devrede olduğu biliniyor. Bu durum transfer sürecini daha da zorlu hale getirirken, Meksikalı futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu oldu.

EDSON ALVAREZ HANGİ MEVKİ, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Edson Omar Álvarez Velázquez, 24 Ekim 1997 tarihinde Meksika’nın Tlalnepantla de Baz kentinde dünyaya geldi. Orta saha ve stoper mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu olarak biliniyor. Meksika Milli Takımı’nda da uzun süredir görev yapan Alvarez, CONCACAF Gold Cup şampiyonlukları yaşadı ve Katar 2022 Dünya Kupası’nda forma giydi.

Profesyonel futbol kariyerine Club América altyapısında başlayan Alvarez, 2016 yılında A takıma yükseldi. 2019’da Ajax’a transfer olarak Avrupa kariyerine adım atan futbolcu, burada lig şampiyonlukları yaşadı. 2023 yazında ise Premier Lig temsilcisi West Ham United’a imza atarak İngiltere’de mücadele etmeye başladı.