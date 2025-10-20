Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Kasım indirimleri için bekleyiş sürüyor

Kategoriler
Vatandaşın uzun süredir beklediği indirim dönemlerinde pek çok mağaza zinciri ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkaracak.
Teknoloji, giyim, ayakkabı, elektronik gibi çeşitli alanlarda fırsat sunan e-ticaret siteleri, cazip ürünleri Muhteşem Cuma ya da diğer adıyla Efsane Cuma günlerinde vitrinlerinde sergileyecek.
Kasım indirimleri yani efsane cuma kampanyaları, Kasım ayının son cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlayacak.
Kasım ayı indirimleri bir ay süresince, yani yılbaşına kadar devam edecek.