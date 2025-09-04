Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? 2025-2026 eğitim ödeneği kapsamında ne kadar yatırılacağı belli oldu

Öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları için her sene eğitim ödeneği yatırılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler tarafından eğitim ödeneği ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. 2025-2026 eğitim ödeneğinin ne kadar olduğu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? 2025-2026 eğitim ödeneği kapsamında ne kadar yatırılacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 16:30

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre 8 Eylül 2025 tarihinde ilkokul, ortaokul ve liseler açılacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kala tarafından eğitim ödeneklerinin ne zaman yatırılacağı ise araştırılmaya başlandı.

Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? 2025-2026 eğitim ödeneği kapsamında ne kadar yatırılacağı belli oldu

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK 2025?

Öğretmenlere eğitim ödenekleri genel olarak eylül ayı içerisinde yatırılıyor. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına hazırlık için verilecek olan ödeneğin de eylül ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

15 Eylül'de eğitim ödeneğinin öğretmenlerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? 2025-2026 eğitim ödeneği kapsamında ne kadar yatırılacağı belli oldu

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU 2025-2026?

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda görev yapan öğretmenlerin 2025-2026 yılı için hazırlık ödeneği 6 bin 436 TL'ye çıkarıldı. Akademik personelin eğitim ödeneği ise 1853 lira oldu.

Eğitim ödeneği sadece eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan ve fiilen öğretmenlik yapan kadrolarda görevli öğretmenlerin hesaplarına yatırılacak.

ETİKETLER
#meb
#öğretmenler
#2025-2026 Sezonu
#Eğitim Ödeneği
#Eğitim Yılı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.