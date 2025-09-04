Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? 2025-2026 eğitim ödeneği kapsamında ne kadar yatırılacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre 8 Eylül 2025 tarihinde ilkokul, ortaokul ve liseler açılacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler tarafından eğitim ödeneklerinin ne zaman yatırılacağı ise araştırılmaya başlandı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK 2025?

Öğretmenlere eğitim ödenekleri genel olarak eylül ayı içerisinde yatırılıyor. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına hazırlık için verilecek olan ödeneğin de eylül ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

15 Eylül'de eğitim ödeneğinin öğretmenlerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU 2025-2026?

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda görev yapan öğretmenlerin 2025-2026 yılı için hazırlık ödeneği 6 bin 436 TL'ye çıkarıldı. Akademik personelin eğitim ödeneği ise 1853 lira oldu.

Eğitim ödeneği sadece eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan ve fiilen öğretmenlik yapan kadrolarda görevli öğretmenlerin hesaplarına yatırılacak.