Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında yer alan ilk Türk takımı olarak bu akşam Almanya’da sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt deplasmanında puan arayacak.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma Almanya’da Frankfurt Stadı’nda yapılacak. Mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve İtalyan hakem Marco Guida tarafından yönetilecek. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Dördüncü hakem ise Daniele Chiffi olacak.

Karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de maç yayını yapılacak. Böylece futbolseverler hem televizyon hem de internet üzerinden maçı takip edebilecek.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçında mikrofon başında olacak spiker Gökhan Abdik oldu. TRT Spor bünyesinde görev alan deneyimli spiker, karşılaşmayı canlı anlatacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavında Gökhan Abdik’in enerjik anlatımı ekranlara yansıyacak.

Uzun yıllardır spor spikerliği yapan Gökhan Abdik, Türkiye’de birçok önemli yayın platformunda görev aldı. Futbolun yanı sıra basketbol ve tenis karşılaşmalarında da görev alan Gökhan Abdik, uluslararası organizasyonlarda yaptığı anlatımlarla tanınıyor. Bu akşamki mücadelede de futbolseverlere eşlik edecek.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY SPİKERİ GÖKHAN ABDİK KİMDİR?

Gökhan Abdik, Türkiye’nin önde gelen spor spikerlerinden biridir. Kariyerine Doğan Medya Grubu’nda başlayan Abdik, D Spor, Lig TV, beIN Sports, S Sport, EXXEN ve TV8,5 gibi platformlarda görev yaptı. 2006 yılında Dialog Anlatım İletişim’de aldığı eğitimle spikerliğe adım atan Abdik, yıllar içinde farklı spor dallarında canlı yayın deneyimi kazandı. Özellikle Premier Lig ve Bundesliga karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla futbolseverlerin hafızasında yer edindi.

İşletme mezunu olan Gökhan Abdik, radyo-televizyon-sinema alanında yüksek lisans yaptı. Şu anda TRT Spor’da görevine devam eden Gökhan Abdik, enerjik anlatım tarzı ile tanınıyor.