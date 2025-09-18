Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu

Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Almanya’da oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İtalyan hakem Marco Guida’nın düdük çalacağı maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Eintracht Frankfurt Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı spikeri ve yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 20:37

, ’nin yeni formatında yer alan ilk Türk takımı olarak bu akşam ’da sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanında puan arayacak.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY HANGİ KANALDA?

UEFA ’nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma Almanya’da Frankfurt Stadı’nda yapılacak. Mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve İtalyan hakem Marco Guida tarafından yönetilecek. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Dördüncü hakem ise Daniele Chiffi olacak.

Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu

Karşılaşma, ’de ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de maç yayını yapılacak. Böylece futbolseverler hem televizyon hem de internet üzerinden maçı takip edebilecek.

Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçında mikrofon başında olacak spiker Gökhan Abdik oldu. TRT bünyesinde görev alan deneyimli spiker, karşılaşmayı canlı anlatacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavında Gökhan Abdik’in enerjik anlatımı ekranlara yansıyacak.

Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu

Uzun yıllardır spor spikerliği yapan Gökhan Abdik, Türkiye’de birçok önemli yayın platformunda görev aldı. Futbolun yanı sıra basketbol ve tenis karşılaşmalarında da görev alan Gökhan Abdik, uluslararası organizasyonlarda yaptığı anlatımlarla tanınıyor. Bu akşamki mücadelede de futbolseverlere eşlik edecek.

Eintracht Frankfurt Galatasaray spikeri belli oldu

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY SPİKERİ GÖKHAN ABDİK KİMDİR?

Gökhan Abdik, Türkiye’nin önde gelen spor spikerlerinden biridir. Kariyerine Doğan Medya Grubu’nda başlayan Abdik, D Spor, Lig TV, beIN Sports, S Sport, EXXEN ve TV8,5 gibi platformlarda görev yaptı. 2006 yılında Dialog Anlatım İletişim’de aldığı eğitimle spikerliğe adım atan Abdik, yıllar içinde farklı spor dallarında canlı yayın deneyimi kazandı. Özellikle Premier Lig ve Bundesliga karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla futbolseverlerin hafızasında yer edindi.

İşletme mezunu olan Gökhan Abdik, radyo-televizyon-sinema alanında yüksek lisans yaptı. Şu anda TRT Spor’da görevine devam eden Gökhan Abdik, enerjik anlatım tarzı ile tanınıyor.

ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#galatasaray
#galatasaray
#Almanya
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#Eintracht Frankfurt
#Eintracht Frankfurt
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Galatasaray Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.