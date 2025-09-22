Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ekinoks gece gündüz eşitliği ne zaman hangi gün? Ekinoks takvimi

Gece gündüz eşitliğinin yaşandığı sonbahar ekinoksu tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, sonbahara ekinoksu ne zaman yarın mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekinoks gece gündüz eşitliği ne zaman hangi gün? Ekinoks takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 19:50

ekinoks zamanı ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber en çok merak edilen konular arasında bulundu.

Bilindiği gibi Eylül ayında meydana gelen ekinoksla birlikte güz mevsimi başlıyor.

Ekinoks gece gündüz eşitliği ne zaman hangi gün? Ekinoks takvimi

SONBAHAR 2025 EKİNOKSU HANGİ GÜN?

Sonbahar ekinoksu 23 Eylül Salı günü yaşanacak.

Bu tarihte Dünya’da ile gündüz birbirine denk olur.

Güneş ışınları bu günden sonra Güney Yarım Küre’ye dik açıyla düşmeye başlar.

Ekinoks gece gündüz eşitliği ne zaman hangi gün? Ekinoks takvimi

Bu süreçten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüz saatleri, gecelerden daha uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre’de ise bunun tam zıddı gerçekleşir.

Bu gün Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

2025 sonbahar ekinoksu ne zaman yaşanacak?
23 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşecek ve bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlayacak.
ETİKETLER
#sonbahar
#eylül
#gece
#Güncel Finans Haberleri
#Güneş Koruması
#Ekinoks
#Guz Mevsimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.