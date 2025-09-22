Ekinoks gece gündüz eşitliği ne zaman hangi gün? Ekinoks takvimi

Sonbahar ekinoks zamanı Eylül ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber en çok merak edilen konular arasında bulundu.

Bilindiği gibi Eylül ayında meydana gelen ekinoksla birlikte güz mevsimi başlıyor.

SONBAHAR 2025 EKİNOKSU HANGİ GÜN?

Sonbahar ekinoksu 23 Eylül Salı günü yaşanacak.

Bu tarihte Dünya’da gece ile gündüz birbirine denk olur.

Güneş ışınları bu günden sonra Güney Yarım Küre’ye dik açıyla düşmeye başlar.

Bu süreçten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüz saatleri, gecelerden daha uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre’de ise bunun tam zıddı gerçekleşir.

Bu gün Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın başlangıcıdır.