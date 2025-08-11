Ekotürk’e neden el kondu? TMSF tarafından kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması, finansal teknoloji şirketi Papara'nın ardından medya sektörüne de uzandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), soruşturma kapsamında yeni bir adım atarak Ekotürk televizyon kanalının yönetimine el koydu.

EKOTÜRK’E NEDEN EL KONDU?

Papara'nın yönetimine el koyan TMSF, şirketin mali yapısını ve iştiraklerini incelemeye aldı.

Bu incelemeler neticesinde, Papara'nın ekonomi odaklı yayın yapan televizyon kanalı Ekotürk'ün yüzde 70 hissesine sahip olduğu tespit edildi.

Bu durum, soruşturmanın Ekotürk'ü de kapsayacak şekilde genişletilmesine yol açtı.

Soruşturmanın bir parçası olarak TMSF, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Ekotürk'ün yönetimine de el koyma kararı aldı.

Kurum, kanalın faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve yönetimini devralmak üzere bir kayyum heyeti atadı.

Böylece kanalın tüm idari ve mali yetkileri TMSF tarafından atanan yöneticilere geçti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddialarına odaklanıyor.

Soruşturma dosyasına göre, şirketin faaliyetlerinin ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği ve yasadışı finansal akışlar için bir aracı haline geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, 27 Mayıs tarihinde İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda aralarında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Şirketin yönetimi ise soruşturma kapsamında TMSF'ye devredildi.