Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Elmalı güreşleri ne zaman? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 673. kez düzenlenecek

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından Elmalı yağlı güreşlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Türk'ün İlk Er Meydanı Elmalı, 673. kez tarihi şölene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Elmalı güreşleri ne zaman? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 673. kez düzenlenecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
13:22
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
13:22

Türkiye'nin dört bir tarafından yakından takip edilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl 673. kez düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk sosyal medya hesabından Elmalı yağlı güreşlerinin tarihini açıkladı.

Elmalı güreşleri ne zaman? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 673. kez düzenlenecek

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Belediye Başkanı Öztürk tarafından yapılan açıklamaya göre 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 5-6-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

5-6 Eylül tarihlerinde eleme maçları oynanacakken, 7 Eylül tarihinde çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Henüz Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan pehlivanların listesi açıklanmadı.

Elmalı güreşleri ne zaman? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 673. kez düzenlenecek

TARİHİ ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 'nın Elmalı ilçesinde bulunan Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştiriliyor.

Her yıl ağustos veya eylül aylarında gerçekleştirilen güreşlerin bu yıl 673'üncüsü düzenlenecek.

#Spor
#antalya
#Yağlı Güreş
#Tarihi Güreşler
#Elmalı Yağlı Güreşleri
#Güreş Antalya
#Elmalı Yağlı Güreşleri
#Recep Gürbüz Güreş Sahası
#Pehlivan
#Aktüel
