Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor

En çok Ballon d’Or kazanan futbolcular listesini sıraladık. Ballon d’Or, 1956 yılından bu yana futbol dünyasında en prestijli bireysel ödüllerden biri olarak kabul ediliyor. France Football dergisi tarafından başlatılan ödül, yıllar içinde hem formatı hem de kapsamı değişerek uluslararası boyuta taşındı. İşte En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 21:39

Ballon d’Or ödül töreni, ile France Football’un ortak düzenlemesiyle her yıl büyük bir ilgiyle takip ediliyor. tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yıldız, bu ödülle kariyerini taçlandırdı.

EN ÇOK BALLON D'OR KAZANAN FUTBOLCU

Ballon d’Or tarihinde en çok ödül kazanan futbolcular arasında büyük rekabetler yaşandı. Ödülün tarihsel gelişiminde önemli değişiklikler olsa da kazanan isimler futbolun farklı dönemlerine damgasını vuran oyuncular oldu. 1956’dan bu yana düzenlenen organizasyonda Johan Cruyff, Michel Platini ve Marco van Basten üçer kez ödül kazanarak tarihe geçti. Alfredo Di Stefano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge ve ise ikişer kez bu ödülü müzelerine götürdü.

En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor

Ödülü en çok kazanan futbolcu ise kariyerinde sekiz kez Ballon d’Or’un sahibi oldu. Onu beş kez kazanan bir başka yıldız futbolcu takip etti. Ballon d’Or’un futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilmesi, kazananların isimlerini de ölümsüz hale getirdi. Son olarak 2024 yılında Rodri ödülün sahibi oldu.

En çok Ballon d’Or kazanan isimler:

  • Lionel Messi (8)
  • Cristiano Ronaldo (5)
  • Johan Cruyff (3)
  • Michel Platini (3)
  • Marco van Basten (3)
  • Alfredo Di Stéfano (2)
  • Franz Beckenbauer (2)
  • Kevin Keegan (2)
  • Karl-Heinz Rummenigge (2)
  • Ronaldo (2)
En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor

MESSİ BALLON D'OR SAYISI KAÇ TANE, HANGİ YILLAR?

Şimdiye kadar Ballon d’Or’u tarihte en çok kazanan isim oldu. Arjantinli futbolcu, 2009’dan 2023’e kadar sekiz kez bu ödülün sahibi oldu. Messi’nin kazandığı yıllar arasında üst üste dört kez aldığı 2009, 2010, 2011 ve 2012 dönemleri öne çıktı. Bunun yanı sıra 2015, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında da ödülü kazanarak futbol tarihine geçti.

En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor

’nin toplam sekiz kez Ballon d’Or kazanması, onu futbol tarihinin en çok ödül kazanan oyuncusu haline getirdi. Kariyerinde bu başarıya ulaşan başka bir oyuncu bulunmuyor. Messi’nin kazandığı yıllar, aynı zamanda futbol dünyasında unutulmaz anların yaşandığı dönemler oldu.

En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor

RONALDO BALLON D'OR SAYISI KAÇ TANE, HANGİ YILLAR?

, Ballon d’Or tarihinde beş kez ödül kazanan bir diğer futbolcu oldu. Portekizli yıldız, 2008 yılında ilk kez bu ödülü kazanarak adını listeye yazdırdı. Daha sonra 2013 ve 2014 yıllarında üst üste ödülü kazandı. 2016 ve 2017’de yeniden Ballon d’Or’un sahibi oldu. Özellikle 2010’lu yıllar boyunca Messi ile Ronaldo arasındaki Ballon d’Or rekabeti, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#uefa
#cristiano ronaldo
#cristiano ronaldo
#lionel messi
#lionel messi
#Messi
#ronaldo
#ödüller
#Ballon D'or
#Futbol Tarihi
#Johan Cruyff
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.