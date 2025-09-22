En çok Ballon d’Or kazanan futbolcu kim? 8 ödül ile listenin başında yer alıyor

Ballon d’Or ödül töreni, UEFA ile France Football’un ortak düzenlemesiyle her yıl büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yıldız, bu ödülle kariyerini taçlandırdı.

EN ÇOK BALLON D'OR KAZANAN FUTBOLCU

Ballon d’Or tarihinde en çok ödül kazanan futbolcular arasında büyük rekabetler yaşandı. Ödülün tarihsel gelişiminde önemli değişiklikler olsa da kazanan isimler futbolun farklı dönemlerine damgasını vuran oyuncular oldu. 1956’dan bu yana düzenlenen organizasyonda Johan Cruyff, Michel Platini ve Marco van Basten üçer kez ödül kazanarak tarihe geçti. Alfredo Di Stefano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge ve Ronaldo ise ikişer kez bu ödülü müzelerine götürdü.

Ödülü en çok kazanan futbolcu ise kariyerinde sekiz kez Ballon d’Or’un sahibi oldu. Onu beş kez kazanan bir başka yıldız futbolcu takip etti. Ballon d’Or’un futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilmesi, kazananların isimlerini de ölümsüz hale getirdi. Son olarak 2024 yılında Rodri ödülün sahibi oldu.

En çok Ballon d’Or kazanan isimler:

Lionel Messi (8)

Cristiano Ronaldo (5)

Johan Cruyff (3)

Michel Platini (3)

Marco van Basten (3)

Alfredo Di Stéfano (2)

Franz Beckenbauer (2)

Kevin Keegan (2)

Karl-Heinz Rummenigge (2)

Ronaldo (2)

MESSİ BALLON D'OR SAYISI KAÇ TANE, HANGİ YILLAR?

Şimdiye kadar Ballon d’Or’u tarihte en çok kazanan isim Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu, 2009’dan 2023’e kadar sekiz kez bu ödülün sahibi oldu. Messi’nin kazandığı yıllar arasında üst üste dört kez aldığı 2009, 2010, 2011 ve 2012 dönemleri öne çıktı. Bunun yanı sıra 2015, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında da ödülü kazanarak futbol tarihine geçti.

Messi’nin toplam sekiz kez Ballon d’Or kazanması, onu futbol tarihinin en çok ödül kazanan oyuncusu haline getirdi. Kariyerinde bu başarıya ulaşan başka bir oyuncu bulunmuyor. Messi’nin kazandığı yıllar, aynı zamanda futbol dünyasında unutulmaz anların yaşandığı dönemler oldu.

RONALDO BALLON D'OR SAYISI KAÇ TANE, HANGİ YILLAR?

Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or tarihinde beş kez ödül kazanan bir diğer futbolcu oldu. Portekizli yıldız, 2008 yılında ilk kez bu ödülü kazanarak adını listeye yazdırdı. Daha sonra 2013 ve 2014 yıllarında üst üste ödülü kazandı. 2016 ve 2017’de yeniden Ballon d’Or’un sahibi oldu. Özellikle 2010’lu yıllar boyunca Messi ile Ronaldo arasındaki Ballon d’Or rekabeti, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.