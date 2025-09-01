Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bu hafta belli olacak

Ağustos ayı enflasyonun açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Yatırımcılar, iş dünyası ve milyonlarca çalışan ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini merakla bekliyor. TÜİK’in her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon oranları, yalnızca iç piyasalarda değil döviz ve altın gibi yatırım araçlarında da hareketliliğe neden olabiliyor. İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları öncesi son detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bu hafta belli olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 20:25

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı verileri, yönetiminden piyasalara kadar geniş bir kesimin odağında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları da şimdiden hem çalışanların hem yatırımcıların gündemine girmiş durumda.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, her ayın üçüncü gününde bir önceki aya ait Tüketici Fiyat Endeksi () ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi () sonuçlarını kamuoyuna duyuruyor. Ağustos ayına ilişkin veriler 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Enflasyon rakamları, piyasaların yönü ve vatandaşların ekonomik beklentileri açısından kritik bir takvim maddesi olacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bu hafta belli olacak

Özellikle maaşlar, kiralar ve kredi faizleri üzerinde etkili olan bu oranlar, aylık ve yıllık hesaplamalarla kamuoyuna sunuluyor. Bu nedenle açıklanacak her yeni veri, bir önceki aya göre değişimlerin yanında yıl içindeki genel eğilimin de anlaşılmasına imkan tanıyor.

Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 24,19 olarak açıklanmıştı.

AĞUSTOS ENFLASYONU NE OLUR?

Ağustos ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilerin 2026 maaş zamları için kritik önem taşıyor. Açıklanacak veriler, yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında belirleyici olan 6 farkının hesaplanmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kira artış oranlarının hesaplanmasında da TÜFE verilerinin esas alınacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bu hafta belli olacak

’nın politikalarında enflasyon rakamlarının dikkate alınması, açıklanacak verilerin finans piyasaları üzerinde oluşturacağı etkinin boyutunu artırıyor. Faiz oranları üzerinden kredi, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi maliyetleri şekillendiği için, enflasyondaki her değişim tüketiciler açısından yeni ekonomik koşulların habercisi olacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bu hafta belli olacak

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler tahminleri açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

Eylül ayında açıklanacak ağustos ayı TÜİK enflasyon verilerine piyasalar odaklanmış durumda. Açıklanacak rakamlar hem iç piyasaları hem de döviz ve altın fiyatları gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyebilecek.

ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#enflasyon
#merkez bankası
#faiz
#tüik
#tüfe
#merkez bankaları
#yi-üfe
#enflasyon farkı
#maaş zammı
#enflasyon beklentisi
#2025 Enflasyonu
#Enflasyon Oranları
#Aylık Enflasyon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.