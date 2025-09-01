Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bu hafta belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı enflasyon verileri, ekonomi yönetiminden piyasalara kadar geniş bir kesimin odağında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları da şimdiden hem çalışanların hem yatırımcıların gündemine girmiş durumda.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın üçüncü gününde bir önceki aya ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuna duyuruyor. Ağustos ayına ilişkin veriler 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Enflasyon rakamları, piyasaların yönü ve vatandaşların ekonomik beklentileri açısından kritik bir takvim maddesi olacak.

Özellikle maaşlar, kiralar ve kredi faizleri üzerinde etkili olan bu oranlar, aylık ve yıllık hesaplamalarla kamuoyuna sunuluyor. Bu nedenle açıklanacak her yeni veri, bir önceki aya göre değişimlerin yanında yıl içindeki genel eğilimin de anlaşılmasına imkan tanıyor.

Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 24,19 olarak açıklanmıştı.

AĞUSTOS ENFLASYONU NE OLUR?

Ağustos ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilerin 2026 maaş zamları için kritik önem taşıyor. Açıklanacak veriler, yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kira artış oranlarının hesaplanmasında da TÜFE verilerinin esas alınacak.

Merkez Bankası’nın faiz politikalarında enflasyon rakamlarının dikkate alınması, açıklanacak verilerin finans piyasaları üzerinde oluşturacağı etkinin boyutunu artırıyor. Faiz oranları üzerinden kredi, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi maliyetleri şekillendiği için, enflasyondaki her değişim tüketiciler açısından yeni ekonomik koşulların habercisi olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler tahminleri açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

Eylül ayında açıklanacak ağustos ayı TÜİK enflasyon verilerine piyasalar odaklanmış durumda. Açıklanacak rakamlar hem iç piyasaları hem de döviz ve altın fiyatları gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyebilecek.