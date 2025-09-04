Erzincan Valisi kim? Hamza Aydoğdu kimdir, nereli?

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun maddi sıkıntılar çeken başarılı bir öğrenciye yardım ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların dikkatini çeken videonun ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu kimdir, nereli, kaç yaşında soruları gündeme geldi.

ERZİNCAN VALİSİ KİM?

10.08.2023 tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valiliği'ne Doç. Dr. Hamza Aydoğdu atandı.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR, NERELİ?

Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladıktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu çalışmasıyla tamamlayan Hamza Aydoğdu, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri" isimli çalışmasıyla tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalışma hayatına başlayan Hamza Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atandı. 19 Haziran 2020 - 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında bu görevi yürüttü.

Buradaki görevinin ardından 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atandı.

Hamza Aydoğdu evli ve iki çocuk babasıdır.