Erzurum su kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı! 16 Eylül Erzurum’da su arızası

"16.09.2025 TARİHLİ SU KESİNTİSİ" başlığı ile duyurulan Erzurum su kesintisinin nerede olacağı ve biteceği saat duyuruldu.

ERZURUM SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 16 EYLÜL?

Palandöken Barajı ana isale hattında meydana gelen arızadan dolayı bugün şehir merkezinde 07.00 itibarıyla su kesintisi başladı. Arızanın en geç 24 saat içerisinde giderilmesi planlanıyor.

Açıklamada "Palandöken Barajı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 16 Eylül 2025 Salı günü şehir merkezinde Saat: 07:00'den itibaren su kesintisi yaşanacaktır.

Arızanın en geç 24 saat içerisinde giderilmesi planlanmaktadır.

Su kesintisinden vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaları rica olunur." ifadeleri yer aldı.