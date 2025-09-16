Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Erzurum su kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı! 16 Eylül Erzurum’da su arızası

Bugün Erzurum'da meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre Erzurum'da suların geleceği saat öğrenildi.

Erzurum su kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı! 16 Eylül Erzurum'da su arızası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
13:09
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
13:09

"16.09.2025 TARİHLİ " başlığı ile duyurulan su kesintisinin nerede olacağı ve biteceği saat duyuruldu.

ERZURUM SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 16 EYLÜL?

Palandöken Barajı ana isale hattında meydana gelen arızadan dolayı bugün şehir merkezinde 07.00 itibarıyla su kesintisi başladı. Arızanın en geç 24 saat içerisinde giderilmesi planlanıyor.

Erzurum su kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı! 16 Eylül Erzurum’da su arızası

Açıklamada "Palandöken Barajı ana isale hattında meydana gelen nedeniyle 16 Eylül 2025 Salı günü şehir merkezinde Saat: 07:00'den itibaren su kesintisi yaşanacaktır.
Arızanın en geç 24 saat içerisinde giderilmesi planlanmaktadır.
Su kesintisinden vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaları rica olunur." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
#su kesintisi
#erzurum
#arıza
#Selamlar
#Palandöken Barajı
#Aktüel
