TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Keçiörengücü ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor bugün Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Erzurumspor - Keçiören maçı ne zaman yapılacağı duyuruldu.

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Keçiörengücü ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
13:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
13:42

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlar kapsamında ile karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor ligde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup bir şekilde devam ediyor. 12 puan toplayan Erzurumspor maç eksiği ile 3. sırada yer alıyor.

Keçiörengücü ise ilk 6 haftada ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Keçiörengücü 13. sırada bulunuyor.

Taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı bugün saat kaçta hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Keçiörengücü ile karşılaşacak

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Keçiörengücü maçı açıklanan bilgilere göre ve 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Özer'in yardımcılıklarını ise Emre Doğu ve Arif Dilmeç yapacak.

Dördüncü hakem olarak Muhammed Selim Özbek'in görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Melis Özçiğdem yer alacak.

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Keçiörengücü ile karşılaşacak

ERUZURMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'in 7. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Keçiörengücü karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın sonucunda Erzurumspor galibiyet alırsa ligde liderlik koltuğuna oturacak. Keçirörengücü galibiyet alır ise puanını 12'ye yükselterek 4. sıraya yükselecek.

TGRT Haber
