Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Keçiörengücü ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlar kapsamında Erzurumspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor ligde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup bir şekilde devam ediyor. 12 puan toplayan Erzurumspor maç eksiği ile 3. sırada yer alıyor.

Keçiörengücü ise ilk 6 haftada ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Keçiörengücü 13. sırada bulunuyor.

Taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı bugün saat kaçta hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Keçiörengücü maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Özer'in yardımcılıklarını ise Emre Doğu ve Arif Dilmeç yapacak.

Dördüncü hakem olarak Muhammed Selim Özbek'in görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Melis Özçiğdem yer alacak.

ERUZURMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Keçiörengücü karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın sonucunda Erzurumspor galibiyet alırsa ligde liderlik koltuğuna oturacak. Keçirörengücü galibiyet alır ise puanını 12'ye yükselterek 4. sıraya yükselecek.