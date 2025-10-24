Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak

TFF 1. Lig'in 11. haftası bugün Erzurumspor - Ümraniyespor mücadelesiyle başlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzusumspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Erzurumspor bu sezon ligde namağlup olarak yoluna devam ediyor. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet ve 7 beraberlik alan Erzurumspor, 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Üst üste 4 hafta beraberlik alan Erzurumspor bugün Ümraniyespor karşısında galibiyet alarak bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Ümraniyespor ise ligin ilk 10 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Ümraniyespor ligde 17. sırada yer alıyor. Üst üste alınan olumsuz sonuçlardan dolayı geriye düşen Ümraniyespor, Erzurumspor karşısında galibiyet alarak geri dönmeyi planlıyor.

ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Ümraniyespor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Furkan Ulu ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Yunus Emre Çakar olacağı duyuruldu.