Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor bugün Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. TFF mücadelenin hakem kadrosunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 11:00

'in 11. haftası bugün - Ümraniyespor mücadelesiyle başlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzusumspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Erzurumspor bu sezon ligde namağlup olarak yoluna devam ediyor. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet ve 7 beraberlik alan Erzurumspor, 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Üst üste 4 hafta beraberlik alan Erzurumspor bugün Ümraniyespor karşısında galibiyet alarak bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Ümraniyespor ise ligin ilk 10 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Ümraniyespor ligde 17. sırada yer alıyor. Üst üste alınan olumsuz sonuçlardan dolayı geriye düşen Ümraniyespor, Erzurumspor karşısında galibiyet alarak geri dönmeyi planlıyor.

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Ümraniyespor ile karşılaşacak

ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Ümraniyespor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Furkan Ulu ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Yunus Emre Çakar olacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#Futbol
#erzurum
#ümrâniyespor
#erzurumspor
#mac
#Tff 1. Lig
#Türkiye Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.