Esenler Erokspor Adana Demirspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 1. Lig'de ilk haftanın son maçına saatler kaldı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Bugün ilk hafta Esenler Erokspor - Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Adana Demirspor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kötü bir performans göstererek 2 puanla ligi sonuncu sırada tamamlamıştı. TFF 1. Lig'e düşen Adana Demirspor bu sezon tekrardan Süper Lig'e çıkmak için yarışacak.

Esenler Erokspor ise 1. Lig'i geçtiğimiz sezon 52 puanla 12. sırada tamamlamıştı. Bu sezon hedeflerini yükselten ve Süper Lig'e çıkmayı planlanyan Esenler Erokspor, ilk maçtan lige galibiyet ile başlamak istiyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Esenler Erokspor - Adana Demirspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

ESENLER EROKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak olan Esenler Erokspor - Adana Demirspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2, TRT Spor ve tabii ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Barış Çiçeksoyu ve Mehmet Sıraç Akpınar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Onur Bingöl olacağı belirtilirken, VAR koltuğunda ise Volkan Bayarslan oturacak. AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu'nun görevlendirildiği açıklandı.

ESENLER EROKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 1. haftası kapsamında oynanacak olan Esenler Erokspor - Adana Demirspor karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.30'da başlayacak.