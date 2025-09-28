Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Altay ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor bugün Altay ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Altay - Eskişehirspor maçının ne zaman başlayacağı belli oldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Altay ile deplasmanda karşılaşacak
'de 4. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün (28 Eylül 2025 Pazar) - maçı oynanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Altay - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Altay ile deplasmanda karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İzmir'de bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan Altay - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ve Eskişehirspor'un resmi YouTube kanalından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı hakem Muhammed Ömür yönetecek. Ömür'ün yardımcılıklarını ise Uğur Aydoğdu ve Alişan Küçükkoçak yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Aykut Özçelik görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Altay ile deplasmanda karşılaşacak

ALTAY - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Altay - Eskişehirspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

Eskişehirspor bu sezon ligde oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 6 puan toplayan Eskişehirspor TFF 3. Lig 4. Grup'ta 6. sırada yer alıyor. Eskişehirspor bugün Altay deplasmanından da 3 puanı alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Altay ise ligde bu sezon henüz galibiyet alamadı. İlk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, 1 puanla 13. sırada yer alıyor. Altay kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak Eskişehirspor'u mağlup edip yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

#Spor
#eskişehirspor
#mac
#altay
#yayın tarihi
#Tff 3. Lig
#Canlı Yayn
#Aktüel
