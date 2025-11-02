Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta mücadeleleri bugün (2 Kasım 2025 Pazar) bütün heyecanıyla devam ediyor. Karşılaşamlar kapsamında Eskişehirspor ile Bornova 1877 karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor amçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Bornova 1877 - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 14 puan toplayan Eskişehirspor 3. Lig'e çıktığı ilk sezonda güncel olarak 8. sırada yer alıyor. Eskişehirspor, Bornova 1877 maçını yenerek üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Bornova 1877 ise bu sezon 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan Bornova 1877, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 11. sırada yer alıyor.

BORNOVA 1877 - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bornova 1877 - Eskişehirspor maçı yapılan duyuruya göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre ise karşılaşmada hakem SErkan Gürbüz düdük çalacak. Gürbüz'ün yardımcılıklarını Şeyhmus Baysal ve Yunus Yıldız'ın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Yahya Yenen olacağı duyuruldu.

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU