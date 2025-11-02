Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak

TFF 3. Lig 4. Grup karşılaşmaları kapsamında Eskişehirspor bugün Bornova 1877 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. TFF tarafından Bornova 1877 - Eskişehirspor maçının ne zaman başlayacağı ve hakem kadrosu duyuruldu. TFF 3. Lig 4. Grup puan tablosu, durumu gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 12:14

4. Grup 9. hafta mücadeleleri bugün (2 Kasım 2025 Pazar) bütün heyecanıyla devam ediyor. Karşılaşamlar kapsamında ile Bornova 1877 karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor amçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Bornova 1877 - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak

Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 14 puan toplayan Eskişehirspor 3. Lig'e çıktığı ilk sezonda güncel olarak 8. sırada yer alıyor. Eskişehirspor, Bornova 1877 maçını yenerek üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Bornova 1877 ise bu sezon 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan Bornova 1877, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 11. sırada yer alıyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak

BORNOVA 1877 - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bornova 1877 - Eskişehirspor maçı yapılan duyuruya göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre ise karşılaşmada hakem SErkan Gürbüz düdük çalacak. Gürbüz'ün yardımcılıklarını Şeyhmus Baysal ve Yunus Yıldız'ın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Yahya Yenen olacağı duyuruldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile TFF 3. Lig'in 9. haftası kapsamında karşılaşacak

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

  1. Karşıyaka - 20
  2. Denizli İY - 20
  3. Kütahyaspor - 19
  4. Uşakspor - 19
  5. Balıkesirspor - 15
  6. Ayvalıkgücü Belediye - 15
  7. Söke 1970 Spor - 15
  8. Eskişehirspor - 14
  9. Tire 2021 - 13
  10. Eskişehir Anadolu SF - 9
  11. Bornova 1877 - 7
  12. Altay - 6
  13. İzmir Çoruhlu - 5
  14. Alanya 1221 FSK - 3
  15. Afyonspor Kulübü - 3
  16. Nazilli Spor - 2
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#eskişehirspor
#maç sonucu
#Tff 3. Lig
#Bornova 1877
#Sıfır Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.