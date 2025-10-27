Eurofighter savaş uçağı özellikleri neler? Erdoğan ve Starmer anlaşmayı imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine ilk kez Türkiye’ye gelen Britanya Başbakanı Keir Starmer, Ankara’daki temasların ardından iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

Anlaşmayla birlikte Türkiye, İngiltere’den 20 adet Eurofighter temin edecek. Katar ve Umman’dan da alınacak uçaklarla toplam 44 Eurofighter envantere katılmış olacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Türkiye İngiltere’den 20, Katar’dan 12, Umman’dan 12 Eurofighter edinecek. Rakamlar artabilir. Uçakların önümüzdeki senenin başında teslim edilmesi öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER TYPHOON NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak üretimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon, modern havacılık teknolojisinin en gelişmiş örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Eurofighter, delta kanat yapısı ve ön yatay dengeleyici kombinasyonu sayesinde üstün manevra kabiliyeti sağlar.

Hava-hava ve hava-yer füzeleri, top sistemleri ve elektronik savaş ekipmanları, uçağın hem savunma hem de taarruz görevlerinde etkili olmasına olanak tanır.

Gelişmiş radar ve sensör sistemleriyle hedef tespiti ve izleme süreci oldukça süratlidir.

Hem gündüz hem de gece görevlerine uygun olan uçak, farklı savaş senaryolarına hızlı biçimde uyum sağlayabilir.

EUROFİGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 metre

Kanat Açıklığı: 10.95 metre

Boş Ağırlık: 11,000 kg

Azami Hız: Mach 2,0 (~2.450 km/s)

Menzil: 2.900 km (ek yakıt tankları ile artırılabilir)

Azami İrtifa: 20.000 metre (~65.000 fit)

Tırmanma Hızı: Dakikada 315 metre

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg