Europa Universalis 5 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün erişime açılacağı duyuruldu

Dünyanın en popüler strateji oyun serilerinden biri olan Europa Universalis yeni oyunuyla çıkış yapmaya hazırlanıyor. Paradox Interactive tarafından geliştirilen serinin yeni oyunu Europa Universalis 5 bugün çıkış yapacak.

Geçtiğimiz günlerde ön sipariş süreci açılan Europa Universalis 5'in ne zaman, saat kaçta çıkacağı ise gündeme geldi.

EUROPA UNİVERSALİS 5 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Europa Universalis 5, Steam sayfasında yer alan bilgilere göre bugün (4 Kasım 2025 Salı) saat 20.00'de çıkış yapacak. Oyun ilk etapta yalnızca PC platformunda oynanabilecek.

İlerleyen aylarda PlayStation, Xbox ve Nintendo platformlarına da gelmesi bekleniyor.

EUROPA UNİVERSALİS 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun geliştiricisi Paradox Interactive tarafından açıklanan bilgilere göre Europa Universalis 5'in sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 bit

Windows 10 Home 64 bit İşlemci: Inter Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600

Inter Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 580 (8GB)

Önerilen sistem gereksinimleri: