TGRT Haber
Europa Universalis 5 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün erişime açılacağı duyuruldu

Paradox Interactive tarafından geliştirilen strateji oyunu serisi Europa Universalis'in yeni oyunu çıkış yapmaya hazırlanıyor. Ön sipariş sürecinde olan Europa Universalis 5'in ne zaman, saat kaçta çıkacağı oyuncular tarafından merak ediliyor. Paradox Interactive oyunun ne zaman çıkacağını açıkladı.

Europa Universalis 5 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün erişime açılacağı duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
09:25
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
09:27

Dünyanın en popüler strateji oyun serilerinden biri olan Europa Universalis yeni oyunuyla çıkış yapmaya hazırlanıyor. Paradox Interactive tarafından geliştirilen serinin yeni oyunu Europa Universalis 5 bugün çıkış yapacak.

Geçtiğimiz günlerde ön sipariş süreci açılan Europa Universalis 5'in ne zaman, saat kaçta çıkacağı ise gündeme geldi.

Europa Universalis 5 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün erişime açılacağı duyuruldu

EUROPA UNİVERSALİS 5 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Europa Universalis 5, Steam sayfasında yer alan bilgilere göre bugün (4 Kasım 2025 Salı) saat 20.00'de çıkış yapacak. Oyun ilk etapta yalnızca PC platformunda oynanabilecek.

İlerleyen aylarda PlayStation, Xbox ve Nintendo platformlarına da gelmesi bekleniyor.

Europa Universalis 5 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün erişime açılacağı duyuruldu

EUROPA UNİVERSALİS 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun geliştiricisi Paradox Interactive tarafından açıklanan bilgilere göre Europa Universalis 5'in sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 bit
  • İşlemci: Inter Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 580 (8GB)

Önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • İşlemci: Inter Core i7-14700K | AMD Ryzen 7800X3D
  • Bellek: 32 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8GB) | AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)
#Europa Universalis 5
#Paradox Interactive
#Strateji Oyun
#Oyun Çıkışı
#Pc Oyunları
#Aktüel
