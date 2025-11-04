Europa Universalis 5 ne zaman, saat kaçta çıkacak? Bugün erişime açılacağı duyuruldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en popüler strateji oyun serilerinden biri olan Europa Universalis yeni oyunuyla çıkış yapmaya hazırlanıyor. Paradox Interactive tarafından geliştirilen serinin yeni oyunu Europa Universalis 5 bugün çıkış yapacak.
Geçtiğimiz günlerde ön sipariş süreci açılan Europa Universalis 5'in ne zaman, saat kaçta çıkacağı ise gündeme geldi.
Europa Universalis 5, Steam sayfasında yer alan bilgilere göre bugün (4 Kasım 2025 Salı) saat 20.00'de çıkış yapacak. Oyun ilk etapta yalnızca PC platformunda oynanabilecek.
İlerleyen aylarda PlayStation, Xbox ve Nintendo platformlarına da gelmesi bekleniyor.
Oyunun geliştiricisi Paradox Interactive tarafından açıklanan bilgilere göre Europa Universalis 5'in sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum sistem gereksinimleri:
Önerilen sistem gereksinimleri: