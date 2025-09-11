Eyüpspor Galatasaray maçının hakemi kim belli oldu! Batuhan Kolak Galatasaray karnesi, istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında 13 Eylül 2025 Cumartesi günü Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Taraftarların gündeminde ise Eyüpspor - Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu yer alıyor.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Eyüpspor - Galatasaray maçında hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Yardımcı hakem olarak Anıl Usta ve Hüseyin Yemişken'in yer alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak. VAR hakemi ise maçla aynı gün açıklanacak.

BATUHAN KOLAK KİMDİR?

Batuhan Kolak, 23 Mart 1996 yılında Antalya'da dünyaya geldi. hakemlik kariyerine 2016 yılında başlayan Batuhan Kolak, Süper Lig'de ilk maçını 28 Mart 2025 tarihinde yönetti.

BATUHAN KOLAK GALATASARAY KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Batuhan Kolak kariyeri boyunca Galatasaray'ın sadece bir karşılaşmasında görev aldı. geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların, Süper Lig kapsamında oynadığı Kayserispor maçını yönetti.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı. Sarı-kırmızılılar mücadelede kart görmezken, Kayserispor 3 sarı kart gördü.