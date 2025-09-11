Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eyüpspor Galatasaray maçının hakemi kim belli oldu! Batuhan Kolak Galatasaray karnesi, istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların hakem kadroları duyuruldu. Taraftarlar tarafından Eyüpspor - Galatasaray maçının hakemi kim olduğu merak ediliyor. Hakem Batuhan Kolak kimdir, Galatasaray karnesi ve daha önce yönettiği maçlar gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eyüpspor Galatasaray maçının hakemi kim belli oldu! Batuhan Kolak Galatasaray karnesi, istatistikleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:56

'in 5. haftası kapsamında 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Taraftarların gündeminde ise Eyüpspor - Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu yer alıyor.

Eyüpspor Galatasaray maçının hakemi kim belli oldu! Batuhan Kolak Galatasaray karnesi, istatistikleri

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

(TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Eyüpspor - Galatasaray maçında hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Yardımcı hakem olarak Anıl Usta ve Hüseyin Yemişken'in yer alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak. VAR hakemi ise maçla aynı gün açıklanacak.

Eyüpspor Galatasaray maçının hakemi kim belli oldu! Batuhan Kolak Galatasaray karnesi, istatistikleri

BATUHAN KOLAK KİMDİR?

Batuhan Kolak, 23 Mart 1996 yılında Antalya'da dünyaya geldi. hakemlik kariyerine 2016 yılında başlayan Batuhan Kolak, 'de ilk maçını 28 Mart 2025 tarihinde yönetti.

Eyüpspor Galatasaray maçının hakemi kim belli oldu! Batuhan Kolak Galatasaray karnesi, istatistikleri

BATUHAN KOLAK GALATASARAY KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Batuhan Kolak kariyeri boyunca Galatasaray'ın sadece bir karşılaşmasında görev aldı. geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların, Süper Lig kapsamında oynadığı Kayserispor maçını yönetti.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı. Sarı-kırmızılılar mücadelede kart görmezken, Kayserispor 3 sarı kart gördü.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#eyüpspor
#Batuhan Kolak
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.