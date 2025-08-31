F1 2025 Hollanda Grand Prix kim kazandı?

İstanbul
2025 Hollanda Grand Prix'si büyük bir heyecana sahne oldu.
Startta Oscar Piastri yerini korurken, Max Verstappen, Lando Norris'i geçerek ikinciliği aldı.
Yarışa 15. sırada başlayan Alex Albon, beş sıra kazanarak 10. sıraya yükseldi.
Lewis Hamilton, 3. virajın çıkışında bariyerlere çarparak kaza yaptı.
Sainz, temasa sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı.
Yarış bitimine kısa süre kala yarışı ikinci götüren Lando Norris, aracındaki bir sorun nedeniyle yarıştan çekildi.
72 turluk yarışta Oscar Piastri galibiyete ulaşan pilot oldu.