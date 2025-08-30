Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 Hollanda GP hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 Hollanda GP sıralama turları bugün yapılacak

Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nda yarışlar yaz arasının ardından tekrardan başlıyor. Sezonun 15. yarışı Hollanda'da gerçekleştirilecek. Yarış tutkunları tarafından F1 Hollanda GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. F1 Hollanda GP'nin sıralama turları bugün yapılacak.

Uzun bir aranın ardından Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun yarışları kaldığı yerden devam ediyor. Yaz arasından önce McLaren pilotları ve puan tablosunda ilk ikinci sıraya yerleşmişti. Hemen arkalarından ise son şampiyon Red Bull pilotu yer almıştı.

Bu hafta ise yarışlar tekrardan başlıyor. Sezonun 15. yarışı olan Hollanda GP'nin sıralama turları bugün gerçekleştirilecek.

Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Hollanda GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

F1 HOLLANDA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda'da bulunan Zandvoort Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Hollanda GP'nin sıralama turları bugün saat 16.00'da başlayacak. Sıralama turlarından önce saat 12.30'da 3. antrenman seansı düzenlenecek.

F1 HOLLANDA GP HANGİ KANALDA?

F1 Hollanda GP, beIN Sport 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün yarışları bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebiliyor.

F1 HOLLANDA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Hollanda GP ise 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Hollanda GP'nin antrenman, sıralama turları ve bütün yarış programı ise şöyle:

29 Ağustos 2025 Cuma

  • 13.30 | 1. Antrenman Seansı
  • 17.00 | 2. Antrenman Seansı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

  • 12.30 | 3. Antrenman Seansı
  • 16.00 | Hollanda GP Sıralama Turu

31 Ağustos Pazar

  • 16.00 | F1 Hollanda GP Ana Yarış
F1 PUAN TABLOSU 2025

F1 puan tablosunda ilk iki sırada McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris yer alıyor. 3. sırada ise Red Bull pilotu Max Verstappen yer alırken hemen arkasından Mercedes pilotu George Russel takip ediyor.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda puan tablosuna göre ilk 5 sırada yer alan takımlar ve pilotlar şöyle:

Pilotlar:

  1. Oscar Piastri (Avustralya): 284
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
  3. Max Verstappen (Hollanda): 187
  4. George Russell (Büyük Britanya): 172
  5. Charles Leclerc (Monako): 151
Takımlar

  1. McLaren: 559
  2. Ferrari: 260
  3. Mercedes: 236
  4. Red Bull Racing: 194
  5. Williams: 70
