F1 Hollanda GP hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 Hollanda GP sıralama turları bugün yapılacak

Uzun bir aranın ardından F1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun yarışları kaldığı yerden devam ediyor. Yaz arasından önce McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris puan tablosunda ilk ikinci sıraya yerleşmişti. Hemen arkalarından ise son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen yer almıştı.

Bu hafta ise yarışlar tekrardan başlıyor. Sezonun 15. yarışı olan Hollanda GP'nin sıralama turları bugün gerçekleştirilecek.

Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Hollanda GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

F1 HOLLANDA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda'da bulunan Zandvoort Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Hollanda GP'nin sıralama turları bugün saat 16.00'da başlayacak. Sıralama turlarından önce saat 12.30'da 3. antrenman seansı düzenlenecek.

F1 HOLLANDA GP HANGİ KANALDA?

F1 Hollanda GP, beIN Sport 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın bütün yarışları bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebiliyor.

2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Hollanda GP ise 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Hollanda GP'nin antrenman, sıralama turları ve bütün yarış programı ise şöyle:

29 Ağustos 2025 Cuma

13.30 | 1. Antrenman Seansı

17.00 | 2. Antrenman Seansı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

12.30 | 3. Antrenman Seansı

16.00 | Hollanda GP Sıralama Turu

31 Ağustos Pazar

16.00 | F1 Hollanda GP Ana Yarış

F1 PUAN TABLOSU 2025

F1 puan tablosunda ilk iki sırada McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris yer alıyor. 3. sırada ise Red Bull pilotu Max Verstappen yer alırken hemen arkasından Mercedes pilotu George Russel takip ediyor.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda puan tablosuna göre ilk 5 sırada yer alan takımlar ve pilotlar şöyle:

Pilotlar:

Oscar Piastri (Avustralya): 284 Lando Norris (Büyük Britanya): 275 Max Verstappen (Hollanda): 187 George Russell (Büyük Britanya): 172 Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar