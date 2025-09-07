F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

F1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun yarışları hız kesmeden devam ediyor. Bugün (7 Eylül 2025 Pazar) sezonun 15. yarışı olan İtalya GP gerçekleştirilecek.

İtalya GP'nin sıralama turlarında son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu. Hemen arkasından ise McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri yer aldı.

Bugün ise ana yarış gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından F1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

F1 İTALYA GP SAAT KAÇTA?

İtalya'nın Monza şehrinde bulunan 5,793 km uzunluğundaki Autodromo Nazionale Monza'da düzenlenecek olan F1 İtalya GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda güncel puan tablosunda ilk 5'te yer alan takımlar ve pilotlar ise şöyle:

Pilotlar:

Oscar Piastri (Avustralya): 309 Lando Norris (Büyük Britanya): 275 Max Verstappen (Hollanda): 205 George Russell (Büyük Britanya): 184 Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar:

McLaren: 584 Ferrari: 260 Mercedes: 248 Red Bull Racing: 214 Williams: 80

F1 İTALYA GP HANGİ KANALDA?

F1 İtalya GP, beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan bütün yarışları da bu kanallar aracılığıyla izlenebilecek.