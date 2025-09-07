Menü Kapat
27°
 Hüseyin Bahcivan

F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı bu hafta İtalya'da bulunan Monza pistinde düzenlenecek. Kritik yarışın sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Yarışları yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. F1 Monza GP'nin nereden izleneceği açıklandı.

F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in
Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun yarışları hız kesmeden devam ediyor. Bugün (7 Eylül 2025 Pazar) sezonun 15. yarışı olan İtalya GP gerçekleştirilecek.

İtalya GP'nin sıralama turlarında son şampiyon pilotu pole pozisyonunun sahibi oldu. Hemen arkasından ise pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri yer aldı.

Bugün ise ana yarış gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından F1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

F1 İTALYA GP SAAT KAÇTA?

İtalya'nın şehrinde bulunan 5,793 km uzunluğundaki Autodromo Nazionale Monza'da düzenlenecek olan F1 İtalya GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda güncel puan tablosunda ilk 5'te yer alan takımlar ve pilotlar ise şöyle:

F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Pilotlar:

  1. Oscar Piastri (Avustralya): 309
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
  3. Max Verstappen (Hollanda): 205
  4. George Russell (Büyük Britanya): 184
  5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar:

  1. McLaren: 584
  2. Ferrari: 260
  3. Mercedes: 248
  4. Red Bull Racing: 214
  5. Williams: 80
F1 İtalya GP hangi kanalda, saat kaçta? Monza'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

F1 İTALYA GP HANGİ KANALDA?

F1 İtalya GP, beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan bütün yarışları da bu kanallar aracılığıyla izlenebilecek.

