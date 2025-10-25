Faik Çetiner nereli neden öldü?

Kategoriler
Spor dünyasının deneyimli yazarlarından olan Faik Çetiner, hayatını yitirdi.
Duayen ismin ölüm haberi basın dünyasında büyük üzüntüyle karşılanırken, ölüm nedeni de merak edildi.
Çetiner'in 2023 senesinde geçirdiği kalp krizinin ardından bypass operasyonu geçirdiği biliniyordu.
Faik Çetiner, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Faik Çetiner, 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezuniyetini tamamladı.
Basın kariyerine 1975 senesinde Tercüman gazetesinde başladı.
15 yıl boyunca burada görev yaptıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçiş yaptı.
1994 yılında Kanal 6 ekranlarında “Bizim Stadyum” adlı programı hazırlayıp sundu. Yayın ömrü 19 yıl süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yer aldı.
Son olarak Faik Çetiner, Fanatik gazetesinde gazetecilik mesleğini sürdürüyordu.