Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Faik Çetiner nereli neden öldü?

Spor camiasının usta kalemlerinden tecrübeli gazeteci Faik Çetiner, vefat etmesinin ardından Google’da en fazla araştırılan isimler arasında bulundu. Faik Çetiner’in ölüm sebebi ve meslek hayatı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Faik Çetiner nereli neden öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 12:21

Spor dünyasının deneyimli yazarlarından olan Faik Çetiner, hayatını yitirdi.

Duayen ismin haberi basın dünyasında büyük üzüntüyle karşılanırken, ölüm nedeni de merak edildi.

Faik Çetiner nereli neden öldü?

FAİK ÇETİNER NEDEN VEFAT ETTİ?

Çetiner'in 2023 senesinde geçirdiği kalp krizinin ardından bypass operasyonu geçirdiği biliniyordu.

Faik Çetiner, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Faik Çetiner nereli neden öldü?

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

Faik Çetiner, 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezuniyetini tamamladı.

Basın kariyerine 1975 senesinde Tercüman gazetesinde başladı.

15 yıl boyunca burada görev yaptıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçiş yaptı.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında “Bizim Stadyum” adlı programı hazırlayıp sundu. Yayın ömrü 19 yıl süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yer aldı.

Son olarak Faik Çetiner, Fanatik gazetesinde mesleğini sürdürüyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

Faik Çetiner kaç yaşında ve nereliydi?
Duayen gazeteci 69 yaşında vefat etti ve İstanbul doğumluydu.
ETİKETLER
#ölüm
#kalp krizi
#gazetecilik
#Spor Haberleri
#Spor Yazarı
#Faik Çetiner
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.