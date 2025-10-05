Faizsiz evlilik kredisi şartları neler yaş sınırı var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan 150 bin TL’lik evlilik kredisi ödemeleri artırıldı.

6 ay içinde evlenmeyi planlayan genç çiftler evlilik kredisi başvuru koşulları, yaş sınırı ve gelir durumu gibi detayları araştırmaya başladı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Destek Programı kapsamında verilen 150.000 TL’lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yükseltilecek.

Başvuru sırasında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda kredi tutarı 250.000 TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200.000 TL olarak uygulanacak.

Bu güncelleme, 01 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında yapılan başvurularda geçerli olacak.

Krediye müracaat edenler borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleme hakkına sahip olacak.

Evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Başvurular e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla tamamlanıyor.