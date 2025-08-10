Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Fay hattı nereden sorgulanır? Evimin altında fay var mı?

Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrasında, vatandaşlar özellikle evlerinin fay hattı üzerinde olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Fay hattı nereden sorgulanır? Evimin altında fay var mı?
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü () tarafından yayınlanan diri fay haritası ve 'ın üzerinden sunduğu interaktif hizmet ile vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin risk durumunu kolayca öğrenebiliyor.

Fay hattı nereden sorgulanır? Evimin altında fay var mı?

E-DEVLET ÜZERİNDEN FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, konutlarının veya arsalarının altından geçip geçmediğini e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirler.

Bunun için Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulamasına e-Devlet bilgileri ile giriş yapmak yeterlidir.

Bu hizmet, AFAD tarafından sunulan https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden erişime açıktır.

Uygulama açıldığında, ekrandaki harita üzerinden adres bilgileri girilerek veya konum seçilerek sorgulama yapılabilir.

Harita, belirli bir konuma ait deprem tehlike değerlerini ve en güncel diri fay hatlarının geçtiği yerleri ayrıntılı olarak gösterir. Bu sayede bireysel olarak risk durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Fay hattı nereden sorgulanır? Evimin altında fay var mı?

HANGİ İLLER DİRİ FAY HATTINDA?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'deki diri fay hatları üzerinde yer alan il ve ilçeleri belirlemiştir.

Bu iller arasında Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay ve İzmir öne çıkmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat gibi birçok büyükşehir de doğrudan fay hatları üzerinde bulunmaktadır.

MTA verilerine göre, bu illere bağlı toplamda 110 ilçe de aktif fay hatlarının geçtiği riskli bölgeler olarak sınıflandırılmıştır. Bu veriler, yerel yönetimlerin ve vatandaşların önlem alması için kritik önem taşımaktadır.

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, jeolojik olarak yakın geçmişte deprem üretmiş ve gelecekte de deprem üretme potansiyeli taşıyan yer kabuğu kırıklarına verilen isimdir.

Bir fayın "diri" olarak tanımlanması için sadece yazılı tarihsel kayıtlar değil, aynı zamanda jeolojik ve arkeolojik kanıtlar da incelenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de hangi iller deprem riski taşıyor?
MTA tarafından yayınlanan haritaya göre Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Sakarya gibi birçok il, birinci derece deprem riski taşıyan bölgelerde yer almaktadır. Ülke genelinde 45 il ve 110 ilçe doğrudan diri fay hatları üzerinde bulunmaktadır.
ETİKETLER
#e-devlet
#afad
#fay hattı
#mta
#Deprem
#Riski Azaltma
#Deprem Haritası
#Aktüel
