Fay hattı nereden sorgulanır? Evimin altında fay var mı?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan diri fay haritası ve AFAD'ın e-Devlet üzerinden sunduğu interaktif hizmet ile vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin deprem risk durumunu kolayca öğrenebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, konutlarının veya arsalarının altından fay hattı geçip geçmediğini e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirler.

Bunun için Türkiye Deprem Tehlike Haritaları interaktif web uygulamasına e-Devlet bilgileri ile giriş yapmak yeterlidir.

Bu hizmet, AFAD tarafından sunulan https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden erişime açıktır.

Uygulama açıldığında, ekrandaki harita üzerinden adres bilgileri girilerek veya konum seçilerek sorgulama yapılabilir.

Harita, belirli bir konuma ait deprem tehlike değerlerini ve en güncel diri fay hatlarının geçtiği yerleri ayrıntılı olarak gösterir. Bu sayede bireysel olarak risk durumu hakkında bilgi edinmek mümkündür.

HANGİ İLLER DİRİ FAY HATTINDA?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'deki diri fay hatları üzerinde yer alan il ve ilçeleri belirlemiştir.

Bu iller arasında Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay ve İzmir öne çıkmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat gibi birçok büyükşehir de doğrudan fay hatları üzerinde bulunmaktadır.

MTA verilerine göre, bu illere bağlı toplamda 110 ilçe de aktif fay hatlarının geçtiği riskli bölgeler olarak sınıflandırılmıştır. Bu veriler, yerel yönetimlerin ve vatandaşların önlem alması için kritik önem taşımaktadır.

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, jeolojik olarak yakın geçmişte deprem üretmiş ve gelecekte de deprem üretme potansiyeli taşıyan yer kabuğu kırıklarına verilen isimdir.

Bir fayın "diri" olarak tanımlanması için sadece yazılı tarihsel kayıtlar değil, aynı zamanda jeolojik ve arkeolojik kanıtlar da incelenir.