FC 26 erken erişim saat kaçta başlayacak? 19 Eylül tarihinde erken erişim başlıyor

EA Games tarafından geliştirilen futbol simülasyonu FC 26, 19 Eylül 2025 tarihinde erken erişime çıkacak. Oyunu ön sipariş veren oyuncuların girebildiği FC 26 erken erişimin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

FC 26 erken erişim saat kaçta başlayacak? 19 Eylül tarihinde erken erişim başlıyor
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği FC 26'nın çıkış tarihine kısa bir süre kaldı. EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak.

Oyunu ön sipariş süresinde satın alan kullanıcıların ise bir hafta daha erken giriş yapacağı duyuruldu. Oyuncular tarafından FC 26 erken erişim ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

FC 26 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EA Games tarafından yapılan duyuruya göre ön sipariş süresinde satın alan oyuncular için FC 26'nın erken erişimi 19 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Her ülkenin kendi yerel saatine göre oyuna oyuncular 18 Eylül'ü, 19 Eylül'e bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren erişebilecekler.

FC 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FC 26'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10-11
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX570 / Nvidia GTX 1050 Ti
  • DirectX: 12
  • Depolama: 100 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10-11
  • İşlemci: AMD Ryzen 2700X / Inter Core i7 6700
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT / Nvidia GTX 1660
  • DirectX: 12
  • Depolama: 100 GB
