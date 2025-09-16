FC 26 erken erişim saat kaçta başlayacak? 19 Eylül tarihinde erken erişim başlıyor

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği FC 26'nın çıkış tarihine kısa bir süre kaldı. EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak.

Oyunu ön sipariş süresinde satın alan kullanıcıların ise bir hafta daha erken giriş yapacağı duyuruldu. Oyuncular tarafından FC 26 erken erişim ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

FC 26 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EA Games tarafından yapılan duyuruya göre ön sipariş süresinde satın alan oyuncular için FC 26'nın erken erişimi 19 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Her ülkenin kendi yerel saatine göre oyuna oyuncular 18 Eylül'ü, 19 Eylül'e bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren erişebilecekler.

FC 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FC 26'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10-11

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX570 / Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Depolama: 100 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri: