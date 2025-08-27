Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

EA Games'in heyecanla beklenen futbol simülasyonu oyunu FC 26'nın futbolcu reytingleri sızdırıldı. Oyuncular tarafından FC 26 reytinglerinin kaç olduğu merak ediliyor. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray FC 26 reytingleri de gündeme geldi.

FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?
27.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 17:26

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyunlarından biri olan EA FC serisinin yeni oyunu FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihine kısa bir süre kala oyuncu reytingleri sızdırıldı.

Oyuncular tarafından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe FC 26 reytingleri merak ediliyor.

FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

FC 26 REYTİNGLERİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR HANGİLERİ?

İngiliz basını The Mirror'un haberinde yer alan bilgilere göre FC 26'da 91 reyting ile Muhammed Salah, , Rodri, Alexia Putellas ve Aitana Bonmanti en yüksek reytinge sahip oyuncular oldu.

Diğer sızdırılan futbolcular ise şöyle:

91 REYTİNG

  • Muhammed Salah - Kylian Mbappe - Rodri - Alexia Putellas - Aitana Bonmati

90 REYTİNG

  • Virgil van Dijk – Raphinha – Erling Haaland – Jude Bellingham – Caroline Graham Hansen – Pedri
FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

89 REYTİNG

  • Mapi León – Vinícius Jr. – Florian Wirtz – Alisson – Thibaut Courtois – Ousmane Dembélé – Lamine Yamal

88 REYTİNG

  • Federico Valverde – Robert Lewandowski – Bukayo Saka – Alexander Isak – Gabriel Magalhães – Jamal Musiala – Achraf Hakimi – Vitinha – Gianluigi Donnarumma – Patri Guijarro

87 REYTİNG

  • Jules Koundé – Marquinhos – Cole Palmer – Declan Rice – Martin Ødegaard – William Saliba – Kevin De Bruyne – Marc-André ter Stegen – Bruno Fernandes

86 REYTİNG

  • Khvicha Kvaratskhelia – Frenkie de Jong – Alexis Mac Allister – Viktor Gyökeres – Lionel Messi – Ibrahima Konaté – Trent Alexander-Arnold – Antonio Rüdiger – Michael Olise
FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

85 REYTİNG

  • Dani Olmo – Cristiano Ronaldo – João Neves – Ryan Gravenberch – Wojciech Szczęsny

84 REYTİNG

  • Éder Militão – Cody Gakpo – Bryan Mbeumo

83 REYTİNG

  • Gavi – Dominik Szoboszlai – Jeremie Frimpong – Matheus Cunha – Ferran Torres – Álex Balde – Ronald Araújo – Pau Cubarsí – Joan Garcia

82 REYTİNG

  • Hugo Ekitike – Milos Kerkez

81 REYTİNG

  • Jack Grealish – Andrew Robertson – Federico Chiesa
FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

80 REYTİNG

  • Marcus Rashford – Curtis Jones – Fermín López – Andreas Christensen

79 REYTİNG

  • Marc Casadó – Wataru Endo – Eric García

78 REYTİNG

  • Conor Bradley

74 REYTİNG

  • Gerard Martin

73 REYTİNG

  • Stefan Bajcetic – Marc Bernal
FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

69 REYTİNG

  • Roony Bardghji

65 REYTİNG

  • Lucas Stephenson

64 REYTİNG

  • Trey Nyoni

63 REYTİNG

  • Jayden Danns
FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY FC 26 REYTİNGLERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın FC 26 reytingleri ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde bütün takımların ve futbolcuların resmi reytinglerinin EA Games tarafından açıklanması bekleniyor.

