FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyunlarından biri olan EA FC serisinin yeni oyunu FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihine kısa bir süre kala oyuncu reytingleri sızdırıldı.

Oyuncular tarafından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe FC 26 reytingleri merak ediliyor.

FC 26 REYTİNGLERİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR HANGİLERİ?

İngiliz basını The Mirror'un haberinde yer alan bilgilere göre FC 26'da 91 reyting ile Muhammed Salah, Kylian Mbappe, Rodri, Alexia Putellas ve Aitana Bonmanti en yüksek reytinge sahip oyuncular oldu.

Diğer sızdırılan futbolcular ise şöyle:

91 REYTİNG

Muhammed Salah - Kylian Mbappe - Rodri - Alexia Putellas - Aitana Bonmati

90 REYTİNG

Virgil van Dijk – Raphinha – Erling Haaland – Jude Bellingham – Caroline Graham Hansen – Pedri

89 REYTİNG

Mapi León – Vinícius Jr. – Florian Wirtz – Alisson – Thibaut Courtois – Ousmane Dembélé – Lamine Yamal

88 REYTİNG

Federico Valverde – Robert Lewandowski – Bukayo Saka – Alexander Isak – Gabriel Magalhães – Jamal Musiala – Achraf Hakimi – Vitinha – Gianluigi Donnarumma – Patri Guijarro

87 REYTİNG

Jules Koundé – Marquinhos – Cole Palmer – Declan Rice – Martin Ødegaard – William Saliba – Kevin De Bruyne – Marc-André ter Stegen – Bruno Fernandes

86 REYTİNG

Khvicha Kvaratskhelia – Frenkie de Jong – Alexis Mac Allister – Viktor Gyökeres – Lionel Messi – Ibrahima Konaté – Trent Alexander-Arnold – Antonio Rüdiger – Michael Olise

85 REYTİNG

Dani Olmo – Cristiano Ronaldo – João Neves – Ryan Gravenberch – Wojciech Szczęsny

84 REYTİNG

Éder Militão – Cody Gakpo – Bryan Mbeumo

83 REYTİNG

Gavi – Dominik Szoboszlai – Jeremie Frimpong – Matheus Cunha – Ferran Torres – Álex Balde – Ronald Araújo – Pau Cubarsí – Joan Garcia

82 REYTİNG

Hugo Ekitike – Milos Kerkez

81 REYTİNG

Jack Grealish – Andrew Robertson – Federico Chiesa

80 REYTİNG

Marcus Rashford – Curtis Jones – Fermín López – Andreas Christensen

79 REYTİNG

Marc Casadó – Wataru Endo – Eric García

78 REYTİNG

Conor Bradley

74 REYTİNG

Gerard Martin

73 REYTİNG

Stefan Bajcetic – Marc Bernal

69 REYTİNG

Roony Bardghji

65 REYTİNG

Lucas Stephenson

64 REYTİNG

Trey Nyoni

63 REYTİNG

Jayden Danns

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY FC 26 REYTİNGLERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın FC 26 reytingleri ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde bütün takımların ve futbolcuların resmi reytinglerinin EA Games tarafından açıklanması bekleniyor.