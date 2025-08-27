FC 26 reytingleri sızdırıldı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş FC 26 reytingleri açıklandı mı?
EA Games'in heyecanla beklenen futbol simülasyonu oyunu FC 26'nın futbolcu reytingleri sızdırıldı. Oyuncular tarafından FC 26 reytinglerinin kaç olduğu merak ediliyor. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray FC 26 reytingleri de gündeme geldi.
Dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyunlarından biri olan EA FC serisinin yeni oyunu FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihine kısa bir süre kala oyuncu reytingleri sızdırıldı.
Oyuncular tarafından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe FC 26 reytingleri merak ediliyor.
FC 26 REYTİNGLERİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR HANGİLERİ?
İngiliz basını The Mirror'un haberinde yer alan bilgilere göre FC 26'da 91 reyting ile Muhammed Salah, Kylian Mbappe, Rodri, Alexia Putellas ve Aitana Bonmanti en yüksek reytinge sahip oyuncular oldu.
Diğer sızdırılan futbolcular ise şöyle:
91 REYTİNG
Muhammed Salah - Kylian Mbappe - Rodri - Alexia Putellas - Aitana Bonmati
90 REYTİNG
Virgil van Dijk – Raphinha – Erling Haaland – Jude Bellingham – Caroline Graham Hansen – Pedri