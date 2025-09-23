Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya geri sayım başlarken futbolseverlerin gündeminde Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 1. hafta karşılaşmaları kapsamında oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması, açıklanan bilgilere göre 24 Eylül 2025 Çarşamba saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-laciverlilerin deplasmanda oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ise mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

FENERBAHÇE - DİNAMO ZAGREB MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."