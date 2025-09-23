Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçının nerede oynanacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Dinamo Zagreb ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:07

Bu sezon ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazanan , ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz ilk hafta karşılaşmaları kapsamında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya geri sayım başlarken futbolseverlerin gündeminde Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı yer alıyor.

Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 1. hafta karşılaşmaları kapsamında oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması, açıklanan bilgilere göre 24 Eylül 2025 Çarşamba saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-laciverlilerin deplasmanda oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ise mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

FENERBAHÇE - DİNAMO ZAGREB MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle:

", Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#dinamo zagreb
#İrfan Can Eğribayat
#Fenerbahçe
#Maksimir Stadyumu
#Tarık Çetin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.