Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL maç sonucu belli oldu! EuroLeague’de rahat galibiyet

EuroLeague’in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i ağırladı.

Temsilcimiz, rakibini 81-67 skorla geçti.

Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4. zaferini elde etti. LDLC ASVEL ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın başlangıcında iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. İlk isabetini 4. dakikada bulan Fenerbahçe Beko, kalan süreçte toparlandı ve dış şutlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 üstünlükle bitirdi.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli ekip, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü eline aldı. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15’e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, devreye 45-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda istenilen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, yalnızca 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniye boyunca sayı üretemedi. Son kısımda hücumda bir nebze toparlanan sarı-lacivertliler, bu periyodu 59-48 avantajla tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Hall’ün etkili performans sergilediği son periyotta farkı artırdı ve mücadeleyi 81-67 sonuçla kazandı.