Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maç skoru kaç kaç? Almanya’da nefes kesen maç

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 10. haftasında Almanya’da ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd’i 84-75 mağlup etti.
SAP Garden’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe taraftarı, takımını desteksiz bırakmadı.
Tribünlerde yer alan yaklaşık 4 bin sarı-lacivertli taraftar, açtıkları afişlerle Filistin’e dayanışma mesajı verdi.
Fenerbahçe Beko, sert savunmasıyla rakibine karşı pota altında hakimiyet kurdu ve ilk periyodu 20-15 önde bitirdi.
Farkın azalmasına fırsat tanımayan Fenerbahçe Beko, devreyi 40-30 üstün kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte 20 sayılık farkı yakaldı: 55-35.
Son bölümde rakibine geri dönüş fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, parkeden 84-75’lik zaferle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla 10. maçında 5. galibiyetine ulaşırken, Maccabi Rapyd ise 8. kez yenildi.