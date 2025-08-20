Fenerbahçe Benfica 7-0 maç ne zaman oynandı? İki takım arasında farklı galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam play off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan müsabaka için heyecanlı bekleyiş devam ederken seneler önceki karşılaşmadaki 7-0'lık mağlubiyet yeniden gündeme geldi.

FENERBAHÇE BENFİCA 7-0 MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündemine ise Fenerbahçe Benfica 7-0 maçı yerleşti.

Sarı lacivertli ekip Avrupa kupaları tarihinde en farklı galibiyetini Benfica karşısında 1975 senesinde oynanan maçta 7-0'lık skorla yaşadı. 1975 senesinde Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada 18.155 seyirci bulunuyordu. Karşılaşmanın golleri ve dakikaları şöyle:

1:0 Shéu (SL Benfica)

2:0 Nené (SL Benfica)

3:0 Nené (SL Benfica)

4:0 Rui Jordão (SL Benfica)

5:0 Nené (SL Benfica)

6:0 Rui Jordão (SL Benfica)

7:0 Rui Jordão (SL Benfica)

FENERBAHÇE AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI VE BAŞARILARI

UEFA Kupası: 54 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 26 mağlubiyet. 72 gol atıp 91 gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi: 94 maçta 46 galibiyet, 28 beraberlik, 20 mağlubiyet. 136 gol atıp 96 gol yedi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 20 mağlubiyet. 30 gol atıp 70 gol yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turları: 40 maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet. 62 gol atıp 50 gol yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 23 mağlubiyet. 42 gol atıp 70 gol yedi.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet. 11 gol atıp 11 gol yedi.

UEFA Konferans Ligi: 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet. 44 gol atıp 23 gol yedi.