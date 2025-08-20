Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu akşam maç var mı? 20 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç programı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugünün maç takvimine göre Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu akşam maç var mı? 20 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 14:19

Dünyanın her yerinde takip edilen 'nde play off turu heyecanı başlıyor. Sarı lacivertli ekip bu akşam Chobani Stadyumu'nda FB- maçı oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 20 AĞUSTOS?

Yayımlanan günün maç takvimine göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. İşte bu akşamın maç programı:

Copa Libertadores

03:30 Racing Club - Penarol | S Sport, S Sport Plus

Bu akşam maç var mı? 20 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Copa Sudamericana

03:30 Fluminense - America Cali | S Sport 2, S Sport Plus

Ön Eleme

22:00 - Benfica | TRT 1, CBC Sport
22:00 Celtic - Kairat Almaty | tabii Spor 1
22:00 Basel - Kopenhag | tabii Spor
22:00 Bodo Glimt - Sturm Graz | tabii Spor 2

Bu akşam maç var mı? 20 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde turu ilk maçları bugün itibarıyla başlıyor. 20 Ağustos Çarşamba günü FB- Benfica maçı oynanırken maçların rövanşları 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play off turu maçları şöyle:

19 Ağustos Salı:
Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba:
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#uefa
#benfica
#Fenerbahçe
#Çarşamba
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.