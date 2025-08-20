Bu akşam maç var mı? 20 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Dünyanın her yerinde takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde play off turu heyecanı başlıyor. Sarı lacivertli ekip bu akşam Chobani Stadyumu'nda FB-Benfica maçı oynanacak.
Yayımlanan günün maç takvimine göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. İşte bu akşamın maç programı:
Copa Libertadores
03:30 Racing Club - Penarol | S Sport, S Sport Plus
Copa Sudamericana
03:30 Fluminense - America Cali | S Sport 2, S Sport Plus
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
22:00 Fenerbahçe - Benfica | TRT 1, CBC Sport
22:00 Celtic - Kairat Almaty | tabii Spor 1
22:00 Basel - Kopenhag | tabii Spor
22:00 Bodo Glimt - Sturm Graz | tabii Spor 2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün itibarıyla başlıyor. 20 Ağustos Çarşamba günü FB- Benfica maçı oynanırken maçların rövanşları 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play off turu maçları şöyle:
19 Ağustos Salı:
Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)
20 Ağustos Çarşamba:
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)
Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)
Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)