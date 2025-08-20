Bu akşam maç var mı? 20 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Dünyanın her yerinde takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde play off turu heyecanı başlıyor. Sarı lacivertli ekip bu akşam Chobani Stadyumu'nda FB-Benfica maçı oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 20 AĞUSTOS?

Yayımlanan günün maç takvimine göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. İşte bu akşamın maç programı:

Copa Libertadores

03:30 Racing Club - Penarol | S Sport, S Sport Plus

Copa Sudamericana

03:30 Fluminense - America Cali | S Sport 2, S Sport Plus

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

22:00 Fenerbahçe - Benfica | TRT 1, CBC Sport

22:00 Celtic - Kairat Almaty | tabii Spor 1

22:00 Basel - Kopenhag | tabii Spor

22:00 Bodo Glimt - Sturm Graz | tabii Spor 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün itibarıyla başlıyor. 20 Ağustos Çarşamba günü FB- Benfica maçı oynanırken maçların rövanşları 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play off turu maçları şöyle:

19 Ağustos Salı:

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba:

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)