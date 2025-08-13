Menü Kapat
29°
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Benfica maçı nerede oynanacak, hangi stadyum? Play off turuna adını yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Benfica ile play off turunda mücadele edecek. Feyenoord'u yenerek tur atlayan Fenerbahçe, yarışa kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe Benfica maçının nerede oynanacağını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede oynanacak, hangi stadyum? Play off turuna adını yazdırdı
13.08.2025
13.08.2025
saat ikonu 13:52

'nde play off turuna çıkan sarı lacivertli ekip, ile yarışacak. Nefes kesen maça kısa süre kala maçı canlı izlemek isteyenler Benfica FB maçının oynanacağı stadyumu gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Benfica ile mücadele edecek. Ön eleme turunda 2-1'lik maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden FB, 20 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Rövanş müsabakası ise 27 Ağustos tarihinde oynanacak. İlk maç Türkiye'de oynanırken ikinci maç 'da oynanacak.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede oynanacak, hangi stadyum? Play off turuna adını yazdırdı

FB BENFİCA MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi play off turunda sarı lacivertli ekip 20 Ağustos tarihinde 'da rakibini ağırlayacak. Ligde şampiyonluk yarışı sürerken play off turunda , Benfica ile 27 Ağustos tarihinde Lizbon'da karşı karşıya gelecek. Turda ilk maç İstanbul, ikinci maç Lizbon'da oynanacak.

Fenerbahçe Benfica maçı nerede oynanacak, hangi stadyum? Play off turuna adını yazdırdı

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI İSTANBUL'DA MI OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi play off turunda FB - Benfica maçı oynanacak. Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği maçta rakibini 5-2 yenen FB, play off turuna çıktı. Kura çekimi sonrasında play off turunda Benfica ile Nice maçının kazananı ile mücadele edeceği belli olmuştu. Maç sonucuna göre sarı lacivertli ekip Benfica ile ilk maçına İstanbul'da çıkarken rövanş maçına Lizbon'da çıkacak.

