Fenerbahçe Benfica maçı nerede oynanacak, hangi stadyum? Play off turuna adını yazdırdı

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Benfica ile mücadele edecek. Ön eleme turunda 2-1'lik maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden FB, 20 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Rövanş müsabakası ise 27 Ağustos tarihinde oynanacak. İlk maç Türkiye'de oynanırken ikinci maç Lizbon'da oynanacak.

FB BENFİCA MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI İSTANBUL'DA MI OYNANACAK?

