Fenerbahçe Benfica seyirci sayısı! Biletlerin tamamı tükendi

Fenerbahçe Benfica seyirci sayısı ve satılan bilet sayısı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica’yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde biletlerin günler öncesinden tükenmesiyle birlikte karşılaşmaya ilgi büyük oldu. Maç Chobani Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak ve Alman hakem Daniel Siebert’in düdüğüyle start alacak.

, play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi ’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde biletlerin tamamı satıldı.

FENERBAHÇE BENFİCA SEYİRCİ SAYISI

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak play-off turu ilk maçında tribünlerde yoğun bir katılım olacak. Karşılaşma öncesinde edinilen bilgilere göre toplam 43 bin 321 biletin tamamı satıldı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisi sayesinde Chobani Stadyumu’nda boş koltuk kalmadı.

Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan dahil olmuş ve Feyenoord’u eleyerek play-off’a yükselmişti. Hollanda’daki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta 5-2 kazanarak turu geçmişti. Benfica karşılaşması ise bu atmosferin devamı niteliğinde olacak.

FENERBAHÇE BENFİCA BİLET FİYATLARI

Karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin fiyatları farklı tribünlere göre değişiklik gösteriyor. En düşük bilet fiyatı 950 TL olarak belirlenirken, VIP tribün için fiyat 18 bin 750 TL’ye kadar çıktı. Kuzey Spor Toto Tribünü 950 TL’den satışa sunulurken, üst ve alt bloklarda fiyatlar kademeli şekilde yükseliyor.

Fenerium Üst ve Maraton tribünlerinde biletler 1.800 TL ile 2.850 TL arasında satıldı. Fenerium Alt Avis ve Maraton Alt tribünlerinde ise fiyatlar 3.950 TL’den başlayıp 6.200 TL’ye kadar çıktı. VIP kategorisinde yer alan Maraton Alt Fenerium Alt Avis E Blok için belirlenen fiyat ise 18.750 TL oldu.

FENERBAHÇE BENFİCA TRİBÜN DOLULUK ORANI

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki karşılaşmada tribünlerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Tüm biletlerin satılmasıyla birlikte karşılaşmada boş koltuk bulunmayacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte Chobani Stadyumu tam kapasiteyle ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Daniel Schlager görev yapacak. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maçta forma giyemeyecek.

