Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi’ne gitti?

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçmişte farklı dönemlerde boy gösterdi. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonundaki yolculuğu, kulüp tarihine birçok önemli anı kazandırdı.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına en son 2008-2009 sezonunda katıldı. O sezon sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalabilmek için 2. ön eleme turunda MTK Budapest’i toplamda 7-0’lık skorla geçti. Ardından 3. ön eleme turunda Partizan’ı toplam 4-3’lük skorla eleyerek gruplara adını yazdırdı.

Grup aşamasında G Grubu’nda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile mücadele eden Fenerbahçe, oynadığı 6 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 2 puanla grubun son sırasında yer aldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Son maçında 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev’e deplasmanda 1-0 yenildi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE NE ZAMAN KALDI?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en büyük başarısı, 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselmesidir. O sezon sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Anderlecht’i toplam 3-0’lık skorla geçti ve G Grubu’nda Inter, CSKA Moskova ve PSV ile karşılaştı. Grubu 11 puanla 2. sırada tamamladı.

Son 16 turunda İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçı iç sahada 3-2 kazandı, deplasmanda ise 3-2 kaybetti. Penaltı atışlarında rakibini 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Chelsea ile eşleşen sarı-lacivertliler, İstanbul’da 2-1 galip gelmesine rağmen deplasmanda 2-0 kaybederek elendi.

FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMIYOR?

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana yani 15 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamıyor. Bu süreçte sarı-lacivertliler, ön eleme turlarında farklı rakiplerle karşılaşsa da gruplara kalmayı başaramadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne toplamda 6 kez grup aşamasında katıldı. Bu katılımlar 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında gerçekleşti. Bu dönemde oynadığı 40 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.