Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Milli aranın ardından Süper Lig kapsamında Fenerbahçe bugün (19 Ekim 2025 Pazar) Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11'leri belli oldu
|
19.10.2025
17:38
19.10.2025
17:38

'de heyecan milli aranın ardından son sürat devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında , Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele açıklanan bilgilgilere göre saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük , muhtemel ilk 11'leri ise araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 futbolcu eksik. Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş, Ederson ve İrfan Can Eğribayat karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11'leri belli oldu

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise kadro dışı olduğu için mücadelede yer almayacak. Son olarak ise sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası olan Milan Skriniar'da maçta oynamayacak futbolcular arasında yer alıyor.

Konuk ekip Fatih Karagümrük'te ise 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Esgaio, Roco ve Kranevitter karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle yer almayacaklar.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11'leri belli oldu

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe'de Edersin ve İrfan Can Eğribayat'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kaleyi Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor. Defansta ise Skriniar yerine Çağlar Söyüncü'nün kadroda yer alacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Larsson, Gray

#trendyol süper lig
#fatih karagümrük
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel Ilk 11
#Aktüel
