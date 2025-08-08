Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Feyenoord maç biletleri satışa çıktı mı? FB maç bilet fiyatları 2205

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala FB Feyenoord maç bilet fiyatları da bekleniyor. Kadıköy'de oynanacak olan maça binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Feyenoord maç biletleri satışa çıktı mı? FB maç bilet fiyatları 2205
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 13:51

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 3. ön eleme turu rövanş maçında ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma için günler kaldı.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe Feyenoord için bekleyiş devam ederken maç biletleri de satışa çıkmadı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça kısa süre kalırken maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerinin maçtan 1-2 gün önce satışa çıkması bekleniyor. Biletlerin 10-11 Ağustos'ta satışa çıkarılacağı öngörüldü.

Fenerbahçe Feyenoord maç biletleri satışa çıktı mı? FB maç bilet fiyatları 2205

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ GÜN?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına kısa süre kaldı. Sarı lacivertli ekip 'da serüvenine devam ederken Feyenoord müsabakası 12 Ağustos tarihinde oynanacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlarken turu geçen ekip Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe Feyenoord maç biletleri satışa çıktı mı? FB maç bilet fiyatları 2205

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Feyenoord müsabakası 12 Ağustos'ta Chobani Stadı'nda oynanırken yayıncısı henüz belli olmadı. Müsabakanın EXXEN platformunda yayınlanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde maçın yayıncısı belli olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#avrupa
#bilet
#feyenoord
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.