Fenerbahçe Feyenoord maç biletleri satışa çıktı mı? FB maç bilet fiyatları 2205

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Feyenoord karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma için günler kaldı.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe Feyenoord için bekleyiş devam ederken maç biletleri de satışa çıkmadı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça kısa süre kalırken maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerinin maçtan 1-2 gün önce satışa çıkması bekleniyor. Biletlerin 10-11 Ağustos'ta satışa çıkarılacağı öngörüldü.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ GÜN?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına kısa süre kaldı. Sarı lacivertli ekip Avrupa'da serüvenine devam ederken Feyenoord müsabakası 12 Ağustos tarihinde oynanacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlarken turu geçen ekip Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda mücadele edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Feyenoord müsabakası 12 Ağustos'ta Chobani Stadı'nda oynanırken yayıncısı henüz belli olmadı. Müsabakanın EXXEN platformunda yayınlanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde maçın yayıncısı belli olacak.