Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonun ilk yarısı kapsamında oynanacak olan 7-16. haftaların maç programları açıklandı. Maç programlarının açıklanmasının ardından ligin ilk yarısında oynanacak olan derbi tarihleri de belli oldu.

Taraftarlar tarafından Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ne zaman olduğu araştırılıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN 2025?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE DERBİ TARİHLERİ 2025-2026

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısı kapsamında oynayacağı diğer derbi müsabakalarının tarihleri şöyle:

14 Eylül 2025 Pazar 20.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor

2 Kasım 2025 Pazar 20.00 | Beşiktaş - Fenerbahçe

GALATASARAY DERBİ TARİHLERİ 2025-2026

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı kapsamında Galatasaray'ın oynayacağı diğer derbi maçlarının günü ve saati şöyle:

4 Ekim 2025 Cumartesi 20.00 | Galatasaray - Beşiktaş

1 Kasım 2025 Cumartesi 20.00 | Galatasaray - Trabzonspor