Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri duyuruldu

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi duyuruldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 16:53

'in 2025-2026 sezonun ilk yarısı kapsamında oynanacak olan 7-16. haftaların maç programları açıklandı. Maç programlarının açıklanmasının ardından ligin ilk yarısında oynanacak olan tarihleri de belli oldu.

Taraftarlar tarafından Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynanacak olan - maçının ne zaman olduğu araştırılıyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri duyuruldu

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN 2025?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri duyuruldu

FENERBAHÇE DERBİ TARİHLERİ 2025-2026

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısı kapsamında oynayacağı diğer derbi müsabakalarının tarihleri şöyle:

14 Eylül 2025 Pazar 20.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor

2 Kasım 2025 Pazar 20.00 | Beşiktaş - Fenerbahçe

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri duyuruldu

GALATASARAY DERBİ TARİHLERİ 2025-2026

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı kapsamında Galatasaray'ın oynayacağı diğer derbi maçlarının günü ve saati şöyle:

4 Ekim 2025 Cumartesi 20.00 | Galatasaray - Beşiktaş

1 Kasım 2025 Cumartesi 20.00 | Galatasaray - Trabzonspor

ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#maç programı
#derbi
#Fenerbahçe
#2025-2026 Sezonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.