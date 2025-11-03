Fenerbahçe Kayserispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 9 Kasım'da oynanacak maçın bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş derbisinden galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi. Fenerbahçe bu hafta ise Kayserispor'u kendi evinde ağırlayacak.

9 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmaya sayılı günler kala Fenerbahçe - Kayserispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kayserispor maç biletlerinin ne kadar olacağı, fiyatı merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maç biletlerinin 6 Kasım Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından henüz biletlerin satış duyurusu yapılmadı. Fenerbahçe genel olarak evinde oynadığı Süper Lig maçlarının biletlerinin satış duyurusunu 3-4 gün önceden yapıyor. Bu kapsamda biletlerin genel satışının ise 7 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR, FİYATI?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları netlik kazanmadı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftası kapsamında en son evinde oynadığı Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: