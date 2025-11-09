Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu! FB Kayserispor muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu

Fenerbahçe bugün Süper Lig'de Kayserispor'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Futbolseverler tarafından Fenerbahçe - Kayserispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun ve sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmada yer almayacak.

Kayserispor'da ise Jung ve Ackah'ın sakatlıkları bulunuyor. İki futbolcu da sakatlıklarından dolayı maçta oynayamayacaklar.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Kayserispor maçında İsmail Yüksek'in yerine Fred'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Archie Brown yerine ise Levent Mercan'ın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Nene Dorgeles, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswill, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha