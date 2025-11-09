Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? FB Kayserispor maçına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesinde Fenerbahçe bugün Kayserispor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı nereden izlenir gündem oldu. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri duyuruldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanal veriyor merak ediliyor.

'de milli ara öncesinde son maçlar oynanmaya devam ediyor. 12. hafta mücadeleleri kapsamında bugün ligde 2. sırada yer alan ile 16. sırada bulunan karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanal veriyor merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Namağlup olarak ilerleyen Fenerbahçe 25 puanla maç eksiğiyle ligde 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyet alarak Galatasaray ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Kayserispor ise bu sezon 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 6 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunan Kayserispor 9 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Kayserispor, Fenerbahçe maçında puan alarak küme düşme hattından çıkmayı planlıyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçını taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilecekler.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak. Dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu'nun görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

#süper lig
#kayserispor
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
