27°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Kocaelispor maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Trendyol Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Fenerbahçe maçında kimlerin eksik olduğu da belli oldu. Bugün oynanacak olan FB Kocaelispor müsabakasında sakat ve cezalı olan futbolcular belli oldu.

Fenerbahçe Kocaelispor maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 11:04

’de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken sarı lacivertli ekip ile mücadele edecek. Binlerce taraftarın tribünden canlı olarak takip edeceği karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Trendyol Süper Lig’de heyecanı kaldığı yerden devam ederken sarı lacivertli ekip ile Kocaelispor mücadele edecek. Nefes kesen maçta sarı lacivertli ekipte 4 eksik olacak. Göztepe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden yer almazken Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek.

Fenerbahçe Kocaelispor maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

OOSTERWOLDE KOCAELİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak olan Kocaelispor maçında Oosterwolde cezalı olduğu için forma giymeyecek. Göztepe maçında kırmızı kart görmesi sonucunda cezalı konuma düşen oyuncu kart cezası nedeniyle bu akşamki karşılaşmada Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun sakatlığı sebebiyle bu akşam sahaya çıkmayacak.

Fenerbahçe Kocaelispor maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Bu akşamki maçın kadrosu henüz belli olmazken maça kısa süre kala netleşecek. Muhtemel ilk 11 kadrosu ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfancan; Skriniar, Yusuf, Djiku; Semedo, Amrabat, Fred, Szymanski, Brown; En-Nesyri, John Duran

Kocaelispor: Jovanovic; Ahmet, Dijksteel, Appindangoye, Haidara; Cafumana, Furkan, Nonge; Agyei, Mendes, Petkovic

