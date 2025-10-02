Menü Kapat
Benim Sayfam
Aktüel
Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! 2 futbolcu mücadelede yok

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe bugün Nice ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşma öncesinde temsilcimizde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! 2 futbolcu mücadelede yok
'nde bugün ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz bugün Fransa takımı ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin ilk haftası kapsamında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 3-1 mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe Avrupa Ligi puan tablosunda 34. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Nice karşılaşmasından galibiyet alıp bu durumu düzeltmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! 2 futbolcu mücadelede yok

Nice ise Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-1 mağlubiyet alan Fransız takımı sıralamada 27. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Nice , muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! 2 futbolcu mücadelede yok

FENERBAHÇE - NİCE MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe'de iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor. İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran sarı-lacivertlilerin, Nice maçında tedavileri devam ettiği için oynamayacaklar.

Nice tarafında ise Tanguy Ndombele, Mohammed Abdelmonem ve Youssouf Ndayishimiye'nin sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! 2 futbolcu mücadelede yok

FENERBAHÇE - NİCE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Nice maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi

