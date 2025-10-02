Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! 2 futbolcu mücadelede yok

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün Fransa takımı Nice ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin ilk haftası kapsamında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 3-1 mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe Avrupa Ligi puan tablosunda 34. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Nice karşılaşmasından galibiyet alıp bu durumu düzeltmeyi hedefliyor.

Nice ise Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-1 mağlubiyet alan Fransız takımı sıralamada 27. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe'de iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor. İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran sarı-lacivertlilerin, Nice maçında tedavileri devam ettiği için oynamayacaklar.

Nice tarafında ise Tanguy Ndombele, Mohammed Abdelmonem ve Youssouf Ndayishimiye'nin sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - NİCE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Nice maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi