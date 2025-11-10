Fenerbahçe sarı kart sınırında olan oyuncular! Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi gündemde

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. İki Süper Lig devinin karşı karşıya geleceği mücadele 14. hafta kapsamında oynanacak. Taraftarlar tarafından derbi öncesinde Fenerbahçe sarı kart sınırında olan futbolcular araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor maçı öncesinde Fenerbahçe'de sadece Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında yer alıyor. 24 yaşındaki stoper, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BU SEZON KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 12. haftasına kadar Fenerbahçe güncel olarak toplam 29 sarı ve birer sarıdan-kırmızı ile kırmızı kart gördü.