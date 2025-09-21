Fenerbahçe seçim açılan sandık sonuçları ve oy sayısı bekleniyor

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe seçiminde açılan sandıklarda oy durumuna dair açıklama beklenirken sayım devam ediyor.

FENERBAHÇE AÇIKLAN SANDIK SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ

21 Eylül Pazar günü 10.00 itibarıyla oy kullanımı başlarken, 17.00 itibarıyla sayım tamamlandı. 20 bini aşkın kongre üyesi oy kullanırken sandıklar açılmaya devam ediyor. Sandık oy sayıları henüz paylaşılmazken bugün 19.00 civarında belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE 1. SANDIK SONUCU

