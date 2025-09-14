Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Dev randevuya saatler kaldı

Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ilk kez takımın başında olacak.

Bordo-mavililer tarafında ise Manchester United'dan transfer edilen dünyaca ünlü kaleci Andre Onana ilk kez ilk 11'de yer alacak.

Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda oluğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik'in oturacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 3 maçta toplam 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 7 puan toplayan sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanması durumunda Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yükselecek.

Lige başarılı bir başlangıç yapan Trabzonspor ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla ayrılırsa Galatasaray ile olan puan farkını 2'ye indirecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports ekranlarından izlenebilecek. Ayrıca karşılaşmanın gelişmelerini taraftarlar maç saatinde canlı takip haberimizden de öğrenebilecekler.