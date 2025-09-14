Menü Kapat
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Dev randevuya saatler kaldı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı nereden izleneceği belli oldu. Dev randevuda iki takım bugün Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Dev randevuya saatler kaldı
14.09.2025
14.09.2025
bugün 'de ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ilk kez takımın başında olacak.

Bordo-mavililer tarafında ise Manchester United'dan transfer edilen dünyaca ünlü kaleci ilk kez ilk 11'de yer alacak.

Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda oluğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Dev randevuya saatler kaldı

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik'in oturacağı duyuruldu.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Dev randevuya saatler kaldı

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 3 maçta toplam 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 7 puan toplayan sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanması durumunda Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yükselecek.

Lige başarılı bir başlangıç yapan Trabzonspor ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla ayrılırsa Galatasaray ile olan puan farkını 2'ye indirecek.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Dev randevuya saatler kaldı

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports ekranlarından izlenebilecek. Ayrıca karşılaşmanın gelişmelerini taraftarlar maç saatinde canlı takip haberimizden de öğrenebilecekler.

