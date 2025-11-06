Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe'nin tur atlamak için kaç puan alması gerekiyor? Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk 24, 16 ihtimalleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin tur atlamak için kaç puan alması gerektiği araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ilk 16 ve 24 ihtimalleri merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin tur atlamak için kaç puan alması gerekiyor? Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk 24, 16 ihtimalleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 14:35

bu sezon 'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puan toplayan temsilcimiz ligde 14. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler bugün ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyet ile ayrılırsa ilk 24 ihtimalini ciddi oranda arttırmış olacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin tur atlamak için kaç puan alması gerektiği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk 8, 16 ve 24 ihtimalleri gündem oldu.

Fenerbahçe'nin tur atlamak için kaç puan alması gerekiyor? Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk 24, 16 ihtimalleri

FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlaması için 10 puan toplaması yeterli olacak. Sarı-lacivertliler 10 puana ulaştıkları taktirde yüzde 100 olarak ilk 24 içerisinde yer alacak ve oynayacak.

Fenerbahçe'nin 9 puan toplaması durumunda ise ilk 24 ihtimali yüzde 99,9 olacak.

Fenerbahçe'nin tur atlamak için kaç puan alması gerekiyor? Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk 24, 16 ihtimalleri

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ İLK 16, 24 İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalarak play-off oynama ihtimali Football Meets Data verilerine göre yüzde 64 olduğu belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler bugün oynanacak olan Viktoria Plzen mücadelesinden 3 puanı alırsa bu ihtimalin yüzde 99,99 olma durumu bulunuyor.

